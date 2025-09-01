Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la US Open!

La 38 de ani și 94 de zile, tenismenul Novak Djokovic a doborât încă un record în fața lui Roger Federer și Rafael Nadal.

Novak Djokovic a fost liderul mondial timp de 492 de săptămâni | Foto: Novak Djokovic Facebook

Odată cu calificarea în sferturile de finală de la US Open, sârbul a devenit cel mai în vârstă jucător care prinde sferturile unui Grand Slam. El a trecut în optimile competiției în urma unui succes categoric, 6-3, 6-3, 6-2, în fața neamțului Jan-Lennard Struff.

Astfel, el i-a întrecut pe cei mai mari competitori pe care i-a avut de-a lungul carierei, Roger Federer și Rafael Nadal. Primul a ajuns de opt ori în sferturi la toate cele patru turnee de Grand Slam într-un singur sezon, în timp ce spaniolul a reușit această performanță de doar cinci ori. Prin calificarea aceasta, Djokovic a bifat a noua astfel de reușită din carieră.

La finalul partidei, „Nole” a dezvăluit sacrificiul pe care a fost nevoit să-l facă pentru a evolua la acest turneu: a lipsit de la ziua de naștere a fiicei sale.

„Nu era prea fericită că nu sunt la petrecere. O să-i trimit cadouri și sper să-i ofer cel mai frumos dar: victoria aici”, a spus Djokovic după meci.

Următorul meci pe care Djokovic îl va disputa la US Open va fi împotriva americanului Taylor Fritz, locul 4 ATP în acest moment. Sârbul este poziția a 7-a, cu 4130 de puncte.

