Djokovic, în semifinale la US Open!

Record după record pentru Novak Djokovic. La 38 de ani și 94 de zile, sârbul a devenit cel mai în vârstă jucător de tenis care dispută toate cele 4 semifinale ale turneelor majore într-un singur sezon.

Novak Djokovic a fost numărul unu mondial timp de 492 de săptămâni | Foto: Novak Djokovic Facebook

Djokovic s-a calificat în penultimul act al turneului US Open după ce l-a învins în patru seturi pe favoritul gazdelor, Taylor Fritz (27 de ani, locul 4 ATP), scor 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

După trei ore și jumătate de joc, cel care este considerat cel mai bun tenismen din istorie și-a adjudecat victoria, pe care a sărbătorit-o într-un mod inedit: a început să danseze chiar pe teren pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei lui, Tara.

„Dansul de la final... o să îmi dea o notă mâine. Acasă, facem o coregrafie uşor diferită. Sper să o facă să zâmbească dansul meu, mâine dimineaţă, când se trezeşte”, a fost explicație lui Nole după momentul inedit de la finalul meciului.

În semifinale, Djokovic va da piept cu Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), cel care a avut un parcurs formidabil până acum: nu a pierdut niciun set! Spaniolul l-a eliminat în sferturi pe Jiri Lehecka (23 de ani, locul 21 ATP).

Duelul dintre Djokovic și Alcaraz este programat vineri, 5 septembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: