Victorie pentru U-BT în primul amical din acest sezon!

Campioana națională la baschet masculin a câștigat primul meci din stagiul de pregătire pe care îl vor efectua la Vâlcea.

U-BT a câștigat cu 99-90 meciul cu CS Vâlcea 1924 | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Elevii lui Mihai Silvășan vor disputa la Vâlcea un turneu amical, iar primul test a fost trecut cu brio. Clujenii au învins chiar gazda competiției în primul meci, CS Vâlcea 1924, cu scorul de 99-90.

Iverson Molinar a fost cel mai bun jucător, având 24 de puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive. Mitchell Creek a fost al doilea, cu 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive, urmat de Dusan Miletic, 18 puncte, și Daron Russell, 15 puncte, 8 recuperări și 7 pase decisive.

Silvășan: „Am avut momente extrem de bune”

La această partidă, tehnicianul lui U-BT nu s-a putut baza pe patru jucători: Patrick Richard, accidentat la gambă, Ben Altit, Karel Guzman și Nathan Mensah, care nu s-a antrenat în ultimele zile.

„Un prim meci reușit, în care am încercat să punem în practică ce am lucrat la antrenamente în ultimele trei săptămâni. Am avut momente de joc extrem de bune, în care am jucat într-o viteză foarte mare.

Asta ne dorim, avem jucători care pot face asta. Suntem o echipă nouă și mai sunt multe lucruri de pus la punct și de corectat”, a declarat Silvășan la finalul partidei.

Următorul meci pentru ardeleni va avea loc astăzi, de la ora 19:00, împotriva celor de la AEK Atena.

