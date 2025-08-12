U-BT Cluj-Napoca se reunește și începe pregătirea înaintea noului sezon

Campioana naționala la baschet masculin a anunțat că reunirea lotului va avea loc la începutul săptămânii viitoare, pe 18 august.

Campioana U-BT Cluj-Napoca se va reuni la începutul săptămânii viitoare | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Echipa antrenată de Mihai Silvășan va începe pregătirea la Cluj-Napoca, apoi va disputa un turneu de pregătire la Vâlcea, între 7-8 septembrie, dar și două meciuri de pregătire în Bosnia, cu Igokea Aleksandrovac, și Serbia, contra Spartak Subotica.

Premieră în Liga Adriatică!

În noul sezon, clujenii vor lua startul în nu mai puțin de patru competiții: Liga Naţională, Cupa României, BKT EuroCup şi Liga Adriatică. Participarea în cea din urmă va fi o premieră pentru baschetul românesc, fiind prima echipă românească care participă în această competiție, unde se va duela cu Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar, KK Krka şi KK Split.

La reunirea echipei se vor afla și cei opt noi jucători transferați în această vară. Este vorba de Iverson Molinar, Jeffery Taylor, Ben Altit, Nathan Mensah, Trey Woodbury, Daron Russell, Mitchell Creek şi Dušan Miletić.

