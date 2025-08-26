Ben Altit e gata de un sezon de excepție cu U-BT: „Va fi un sezon foarte incitant”

Una dintre cele mai răsunătoate mutări ale celor de la U-BT Cluj-Napoca înaintea noului sezon este venirea israelianului Ben Altit (32 de ani).

Ben Altit (centru stânga), lângă Woodbury, Taylor și Patrick Richard | Foto: U-BT Cluj-Napoca

Baschetbalistul a ales să revină în această vară în sportul care l-a consacrat.

Ben Altit nu a fost legitimat la nicio echipă în sezonul trecut, timp în care a ales să călătorească în munții din Asia cu motocicleta.

Acum, el a decis să își reia cariera de profesionist și a bătut palma cu echipa antrenată de Mihai Silvășan.

„Am un loc special pentru România!”

Fostul component al echipei Rapid a făcut câteva declarații pentru pagina oficială de Facebook a clubului, din care lasă de înțeles că mutarea sa la Cluj este una de bun augur atât pentru el, cât și pentru club.

„Am gene românești, așa că am un loc special în inimă pentru România. A fost pur și simplu o mare oportunitate pentru mine și a trebuit să o accept, nu era niciun dubiu.

Echipa cred că este foarte agilă, foarte atletică și foarte talentată.

Cred că putem face totul, putem atinge poziția de top în EuroCup, în ABA League, în Liga României, în Cupă. Sunt fresh, corpul meu este fresh, mintea mea este fresh.

Pentru mine va fi un sezon foarte incitant. Sper să avem un sezon frumos, fără accidentări. O să fie un sezon bun!”, a declarat Ben Altit pentru pagina oficială a clubului.

