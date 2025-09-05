Neluțu Varga vrea să renunțe la încă doi jucători de la CFR!

Finanțatorul grupării din Gruia vrea să renunțe la încă doi fotbaliști: Virgiliu Postolachi și Antonio Bosec.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Neluțu Varga n-a glumit și se ține de cuvânt în privința schimbărilor de la echipă.

După ce i-a adus în Gruia pe Mikael Silvestre (48 de ani), fost jucător la Manchester United, ca manager sportiv și pe Kurt Zouma (30 de ani), fotbalist evaluat la 10 milioane de euro, a timpul și rândul plecărilor.

Unul poate ajunge la „U” Cluj!

Omul cu banii de la CFR vrea să pună alți doi jucători pe liber, iar ultimele două nume sunt Virgiliu Postolachi și Antonio Bosec, anunță Fanatik.

Internaționalul moldovean nu mai este pe placul conducerii și ar urma să plece la Universitatea Cluj, rivala din oraș a CFR-ului.

„Studenții” și-au manifestat interesul față de Postolachi încă de la începutul verii, numai că Dan Petrescu l-a considerat util echipei și a insistat pentru păstrarea lui.

În cazul lui Bosec, lucrurile sunt clare: șefii CFR-ului nu mai vor să audă de el după umilința de la Hacken, când au pierdut cu 2-7.

Titular atunci în flancul drept al apărării, fundașul transferat în această vară de la Slaven Belupo a greșit la primele patru goluri ale adversarilor.

Potrivit sursei citate, atât Neluțu Varga, cât și noul antrenor, italianul Andrea Mandorlini, i-au transmis că nu va mai fi o soluție pentru echipă.

