Braga, fosta adversară a CFR-ului, a vândut un jucător cu 32 de milioane de euro!

Sporting Braga a anunțat că s-a înțeles cu Al-Ittihad pentru transferul lui Roger Fernandes (19 ani).

Roger (cel de jos) nu va evolua în grupele Europa League cu Braga | Foto: Sporting Braga Facebook

Anunțul transferului său a fost publicat vineri seară, aproape de miezul nopții. În Arabia, el va fi coleg cu nume importante din fotbalul mondial: Karim Benzema, N'Golo Kanté și Fabinho.

„Aceasta este și va fi mereu casa ta. Mulțumesc, „uraganule” Roger. Au fost multe amintiri minunate” este o parte din mesajul postat de Sporting Braga pe rețelele de socializare.

Dublu cât echipa de start a CFR-ului!

Roger era cel mai valoros jucător din lotul lustitanilor, fiind cotat de site-urile de specialitate la 22 de milioane de euro.

Luna trecută, portughezii l-au folosit doar 17 minute în „dubla” contra CFR-ului. A fost introdus pe finalul meciului de la Cluj, iar la retur a fost lăsat pe banca de rezerve pe toată durata partidei.

O comparație între cele două echipe o surclasează evident pe CFR: toți jucătorii pe care Dan Petrescu i-a folosit în echipa de start de la meciul retur valorează împreună 10,37 milioane de euro, adică nici jumătate din valoarea lui Roger!

Trebuie specificat faptul că Louis Munteanu, golgheterul echipei din sezonul trecut, a fost accidentat la acea partidă, în timp ce Kurt Zouma, cotat la 10 milioane de euro, nu fusese transferat în acel moment.

Echipa CFR-ului de la returul cu Braga: Hindrich – Abeid, Bolgado, Sinyan, Camora – Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: