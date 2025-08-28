CFR câștigă returul cu Hacken, dar este eliminată din cupele europene!

După ce a pierdut în prima manșă cu 2-7, ardelenii i-au învins pe suedezii de la Hacken la Cluj, scor 1-0.

Biliboc a fost unul dintre cei mai buni jucători ai CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au început mai hotărâți meciul și au ratat prima mare ocazie a partidei prin Lorenzo Biliboc, extrema stângă transferată de la Juventus în această vară.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun, la puțin timp după pauză. Este prima victorie pentru Andrea Mandorlini după revenirea la echipă.

Pentru CFR Cluj urmează duelul de foc cu FCSB, programat duminică, în Gruia, de la 21:30. Ambele echipe au nevoie să adune puncte în campionat, căci ocupă locurile 13 și 14.

Echipele de start

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 3.Abeid, 47.Kresic, 4.Bolgado, 45.Camora (C) – 11.Păun, 88.Djokovic, 18.Emerllahu – 24.Cordea, 15.Badamosi, 49.Biliboc

Rezerve: 1.Gal, 99.Micai – 27.Ilie, 6.Sinyan, 10.Deac, 8.Fică, 86.Kun, 19.Gjorgjievski, 9.Munteanu, 96.Nkololo, 93.Postolachi

Antrenor: Andrea Mandorlini

Hacken

99.Berisha – 11.Lindberg, 4.Lode, 23.Samuelsson, 21.Lundqvist – 10.Rygaard, 8.Andersen – 39.Brusberg, 14.Gustafsson, 24.Layouni – 19.Dembe

Rezerve: 1.Linde – 17.Engdahl, 44.Hilvenius, 28.Ohman, 31.Madsen, 16.Dahbo, 15.Holm, 13.Jansson, 18.Al-Saed, 9.Hristic, 25.Sabri, 29.Nioule

Antrenor: Jens Gustafsson

