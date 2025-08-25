Revoluție la CFR! Varga: „Schimb jumătate din club!”

CFR Cluj are un start dezamăgitor de sezon: este aproape eliminată din cupele europene și are doar 5 puncte în campionat după șase etape.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Demisia lui Dan Petrescu după înfrângerea la scor din manșa tur din play-off-ul Conference League, scor 2-7 contra lui Häcken, nu a schimbat cu nimic situația de la club.

Ardelenii au pierdut duminică și în campionat, în deplasare cu Oțelul Galați, scor 1-4, astfel că bilanțul CFR-ului de la începutul sezonului devine și mai îngrijorător: trei victorii, patru egaluri și șapte înfrângeri.

Mandorlini n-a avut efect!

După plecarea lui Petrescu, patronul echipei, Ioan Varga, a decis să-l readucă ca antrenor principal pe Andrea Mandorlini, demis de la echipă în ianuarie 2024 după ce fusese instalat cu doar 6 luni înainte.

Numai că revenirea italianului în Gruia nu a avut efect de la primul meci. Oțelul Galați a câștigat în fața fostei campioane, care rămâne pe locul 13 în campionat, cu doar 5 puncte dar și un meci mai puțin disputat.

Varga, mesaj clar!

În aceste condiții, principalul finanțator al grupării din Gruia este gata să ia măsuri drastice!

Conform unor informații publicate de Gazeta Sporturilor, Varga le-ar fi transmis apropiaților că va reveni în România pentru a pune la punct situația de la club.

„Schimb jumătate din club!” ar fi fost mesajul transmis de Ioan Varga colaboratorilor săi, anunța sursa citată, ceea ce înseamnă că atât situația jucătorilor cât și a unor nume din conducerea echipei ar fi în pericol.

Balaj și-a dat demisia, Varga l-a întors

Pe lângă Dan Petrescu, și președintele echipei, Cristi Balaj (54 de ani) și-a înaintat demisia după umilința echipei de la Häcken.

Potrivit jurnalistului Horia Ivanovici, fostul arbitru ar fi vrut să plece de la CFR Cluj după duelul pierdut în Suedia. Ioan Varga a decis, totuși, să nu-i accepte demisia și să-i ofere încredere în continuare.

