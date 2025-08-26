„N-au valoare de CFR!” Ricardo Cadu știe care sunt cauzele declinului fostei sale echipe.

Fostul căpitan de la CFR Cluj din perioada 2006-2014 a vorbit despre perioada nefastă pe care o traversează gruparea ardeleană.

Ricardo Cadu a câștigat 8 trofee cu CFR | Foto: arhivă personală Ricardo Cadu Facebook

Într-o intervenție la Digi Sport, el a fost de părere că jucătorii din lotul actual al lui Andrea Mandorlini nu au valoarea necesară pentru a face performanță.

„Sunt surprins de ce se întâmplă cu CFR de la începutul acestui campionat. Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să lupte ca să intre în grupe. Niciodată nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR, dar nu putem să vorbim numai de un meci. CFR nici în campionat nu a făcut bine. Ceva nu e OK acolo.

Pe vremea mea erau și jucători buni, care făceau diferența oricând. Eu zic că problema nu e la antrenor, e la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a declarat Cadu.

Ricardo Cadu nu are angajament în prezent, este liber de contract, dar nu ar refuza o ofertă de a lucra în România. În septembrie se va întoarce în țara noastră pentru a vedea niște meciuri atât la Cluj, cât și la București.

De altfel, lusitanul a avut curaj să lanseze și o predicție legată de fotbalul românesc pentru următorii zece ani: nicio echipă nu va ajunge în faza principală a Ligii Campionilor.

„Nu m-a căutat nimeni din România. Când am plecat, am spus că într-o zi, nu știu când, o să mă întorc. Eu am nivelul 2 de antrenor, dar mi-ar plăcea un post de director sportiv. Îmi place mult de Louis Munteanu, sincer, e un atacant foarte bun și sigur o să plece de la CFR pentru că merită să joace la alt nivel.

Eu cred că în următorii zece ani nicio echipă din România nu intră în grupele Champions League. A căzut foarte mult fotbalului de acolo, calitatea jucătorilor care vin din România. Va fi foarte greu ca o echipă să mai intre în grupe.

Nu se compară cu calitatea campionatului când jucam eu. Atunci erau 7-8 echipe care se luptau la titlu: Dinamo, Rapid, Timișoara, Vaslui, Steaua, CFR Cluj. Oriunde jucam era foarte greu să câștigăm.

Am foarte multe amintiri în România, dar cea mai frumoasă amintire e de la primul campionat (titlul câștigat de CFR în 2008 n.red), contra „U” Cluj.

Cu domnul Mureșan (Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului când era el la echipă n.red) vorbesc mai puțin, cu domnul Pászkány (Árpád Pászkány, patronul echipei de atunci n.red) mai mult.”, a încheiat acesta pentru sursa citată.

Ricardo Cadu, jucător emblemă în Gruia

Fostul fundaș este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Cadu a ajuns în România în 2006, la doar doi ani după ce ardelenii au promovat în prima ligă, iar după doar două sezoane avea să triumfe alături de vișinii în campionat.

Trofeul de campioană a fost încununat cu prima participare a clubului în grupele Ligii Campionilor, istorie care s-a repetat în 2010 și 2012.

În total, în perioada cât a evoluat la Cluj, Cadu a câștigat de trei ori titlul de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe.

A plecat din România în 2014, iar de atunci a mai evoluat pentru AEL Limassol, Gil Vicente, Leixoes, Merelinense și FC Maia, de unde s-a retras în urmă cu patru ani.

