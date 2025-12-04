Doliu în justiția clujeană. Judecătoarea Ramona Mornăilă a murit la două zile după pensionare.

Ramona Mornăilă, judecătoare la Curtea de Apel Cluj, a decedat la vârsta de 49 de ani.

Foto: Facebook, Ramona Mornăilă

Ramona Mornăilă a fost un magistrat respectat al Curții de Apel Cluj, însă a dus o luptă grea cu o boală incurabilă.

Dorința judecătoarei: încă puțin timp alături de fiica ei

Judecătoarea a decedat la două zile după semnarea decretului de pensionare, potrivit stiripesurse.ro care citează foaiatransilvana.ro.

„În spatele acestei vârste, prea puțin pentru plecare, s-au ascuns luni de suferință, tratamente, speranțe uriașe și puterea unei mame care refuza să cedeze. Tot ceea ce și-a dorit a fost să rămână încă puțin alături de fiica ei, elevă în clasa a XII-a la un prestigios liceu din oraș”, scrie sursa citată.

Colegii din breaslă au știut în ultimele luni că aceasta a trecut printr-o perioadă grea, însă nimeni nu se aștepta la această tragedie.

