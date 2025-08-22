Emil Boc a reacționat după eșecul CFR-ului cu 2-7: „Nu e sfârșitul lumii! Actul demisiei e act de lord”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (58 de ani), a comentat vineri la prânz ultima înfrângere a celor de la CFR Cluj.

Emil Boc este un fan al celor de la „U” Cluj | Foto: Emil Boc Facebook

CFR Cluj a fost umilită în manșa tur din play-off-ul pentru grupele Conference League de Hacken, scor 2-7. La finalul meciului, antrenorul grupării din Gruia, Dan Petrescu, a anunțat că își va prezenta demisia.

Recunoscut ca un simpatizant al fotbalului, Boc a transmis și un mesaj de încurajare echipei patronate de Ioan Varga înaintea partidei din Suedia. Acum, edilul Clujului a încercat să-i îmbărbăteze pe vișinii.

„Sunt suporter al Universității Cluj, dar îmi pare extrem de rău de eșecul CFR-ului din Suedia. Aș vrea să transmit echipei CFR că nu e sfârșitul lumii, și o campioană mondială, Brazilia, a fost înfrântă într-o semifinală de Campionat Mondial, acasă, cu 7-1. Au luat 5 goluri în 35 de minute, deci se poate întâmpla și la case mari.

De asemenea, vreau să îi mulțumesc lui Dan Petrescu. Să-i mulțumesc pentru faptul că a adus Clujului atât de mult renume prin fotbal, prin reușitele pe care le-a făcut CFR, noi nu uităm acest lucru și îi mulțumim. Respectăm actul demisiei, e un act de lord, numai un lord putea să aibă o asemenea reacție, îi urăm sănătate și să știe că întotdeauna la Cluj este acasă.

Haideți, băieți, haideți să mergem mai departe. Clujul are nevoie de echipe puternice. Haide „U”, succes CFR, mergem mai departe. Când e vorba despre Cluj, trebuie să fim de aceeași parte a baricadei. În rest, putem să avem preferințe de fotbal diferite, să jucăm în competiție, dar când e vorba de Cluj suntem împreună!”, a transmis Emil Boc într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: