Cum a reacționat Neluțu Varga după eșecul CFR-ului cu 2-7: „Momentan, doar mă calmez!”

Gruparea din Gruia a fost umilită pe terenul celor de la Häcken. Suedezii au marcat de șapte ori în poarta lui Hindrich și au rezolvat calificarea după manșa tur.

La conferința de presă de la finalul partidei, Dan Petrescu a anunțat că nu va mai fi antrenorul echipei, iar interimatul la echipă va fi asigurat de Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

Rezultatul din Suedia l-a surprins, în mod evident, și pe finanțatorul echipei. Într-o declarație pentru Fanatik, patronul CFR-ului a făcut primele comentarii după eșecul usturător al echipei sale.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj.

Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine, să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat.

Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”, a spus Varga pentru sursa citată.

Tehnicianul revenit la CFR Cluj în mai 2024 a anunțat că își dă demisia după meciul cu Häcken. Dan Petrescu și-a încheiat, astfel, cel de-al patrulea mandat al său în Gruia.

Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat la CFR în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

