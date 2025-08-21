Dan Petrescu a explicat cum vede manșa tur cu Häcken: „Șansele sunt egale”

„Dubla” împotriva suedezilor va fi ultima pe care ardelenii o mai au de trecut în drumul spre faza principală a celei de-a treia competiții europene.

Dan Petrescu a revenit pe banca CFR-ului în mai 2024 | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, se confruntă cu probleme de efectiv înaintea acestui meci: Karlo Muhar, Adrian Păun și Mohammed Kamara sunt indisponibili, în timp ce Simao Rocha și Louis Munteanu revin după accidentări.

„O echipă care ajunge în play-off-ul Conference League nu poate fi decât o echipă bună. Aici nu mai există echipe slabe, poate sunt excepții unde unele echipe sunt mai valoroase. Cred că șansele sunt egale.

Mi-a fost foarte greu zilele acestea, am fost și plecat o zi să studiez, au 15 jucători străini și, cum vreau eu să știu tot despre adversari, nu știu dacă am timp până la ora meciului.

Cam știu cine joacă, sunt mulți tineri, au schimbat și sistemele în multe meciuri. Trebuie să fim atenți, știu că terenul sintetic poate juca feste, am văzut mulți jucători care alunecă. La Lugano ne-am adaptat bine, am făcut un meci peste așteptări, am fost compacți, asta trebuie să facem și acum.

Au jucători peste 30 de ani, cu mare experiență iar toți străinii au între 18 și 22 de ani. Tineri pe viteză, entuziasm, dar cei de la mijloc și în apărare sunt experimentați. Trebuie să facem un meci foarte bun mâine și să scoatem un rezultat pozitiv.

Din cauza accidentărilor, mulți jucători noi care încă nu s-au adaptat, am făcut puțin până acum, clar nu sunt mulțumit dar numai o calificare în grupe m-ar mulțumi și zic eu că ar fi foarte bine ținând cont la ce probleme avem.

Anul trecut am jucat 6 meciuri în Europa, acum vom avea cel puțin 8 dar sperăm să fie 14”, a declarat antrenorul în cadrul conferinței de presă dinaintea partidei.

Louis Munteanu, incert înaintea meciului

Petrescu a explicat și care este starea celui mai bun jucător al echipei din sezonul trecut, Louis Munteanu. Atacantul care era pe picior de plecare a rămas, pentru moment, la Cluj, însă este incert pentru turul din Suedia.

Fotbalistul în schimbul căruia patronul Ioan Varga cere 18 milioane de euro nu a evoluat la returul cu Braga, iar la ultimul meci de campionat a fost introdus în minutul 60.

„Louis Munteanu nu s-a antrenat multe zile, a fost și accidentat, dar eu zic că n-a jucat rău, chiar dacă nu a marcat.

Nu țin minte un meci în care el n-a alergat sau n-a jucat pentru echipă, dar problema a fost că a pierdut pregătirea. Toți se așteaptă la mai mult de la el”, a încheiat tehnicianul care a contribuit la cinci dintre cele opt titluri de campioană ale echipei.

La fel ca și CFR, și Häcken și-a început aventura europeană din acest sezon în primul tur din Europa League.

Campioana Suediei din urmă cu trei sezoane a trecut de Trnava și Anderlecht, însă a fost eliminată de Brann (Norvegia) în același timp cu CFR Cluj. Manșa retur este programată joia viitoare, pe 28 august, în Gruia.

