Cine este BK Häcken, viitoarea adversară a CFR-ului din play-off-ul Conference League

În urma eșecului suferit joi seară în Portugalia contra celor de la Braga, 1-4 la general, clujenii au fost eliminați din Europa League.

BK Häcken este viitoarea adversară a CFR-ului | Foto: BK Häcken - official Facebook

Totuși, înfrângerea nu înseamnă că ardelenii părăsesc cu totul competițiile europene. Aceștia au retrogradat în Conference League, acolo unde se vor duela cu cei de la BK Häcken pentru un loc în faza grupelor.

La fel ca CFR, și suedezii au fost eliminați din preliminariile pentru Europa League. Deși au câștigat în ultimul meci pe terenul celor de la Brann, scorul la general a fost de partea norvegienilor, 1-2.

Au câștigat finala Cupei contra lui Malmo

Spre deosebire de România, unde campionatul a început în urmă cu o lună, întrecerea internă din Suedia a trecut de jumătatea sezonului. Häcken se află pe locul 10, cu 23 de puncte acumulate după 19 etape.

Galben-negrii s-au calificat în cupele europene după ce a i-au învins pe cei de la Malmo în finala Cupei Suediei în luna martie a acestui an. A fost 0-0 după 120 de minute jucate, însă la loteria penalty-urilor au fost mai norocoși jucătorii antrenați de Jens Gustafsson.

CFR, favorită pe hârtie

Dacă diferența față de Braga a fost de aproape 150 de milioane de euro în favoarea portughezilor, situația se va schimba radical pentru CFR.

Ardelenii sunt cotați la 30 de milioane de euro pe Transfermarkt, în timp ce viitoarea adversară dispune de un lot evaluat la 20 de milioane.

Cel mai valoros jucător din echipa lui Gustafsson este mijlocașul Pontus Dahbo, în vârstă de numai 19 ani, a cărui cotă de piață este estimată la 2,5 milioane de euro. Totuși, cel mai sonor nume din echipa suedezilor este portarul Etrit Berisha.

Goalkeeperul albanez a petrecut 11 ani în Italia, dintre care trei sezoane pentru Lazio și alte trei în poarta Atalantei, timp în care a adunat peste 150 de partide la nivelul primului eșalon și alte 80 de selecții în tricoul primei reprezentative.

La naționala Albaniei a fost coleg cu Azdren Llullaku, fostul atacant de la Gaz Metan Mediaș, Astra, Concordia sau Gloria Bistrița.

Victorie la ultima întâlnire cu suedezii

Ultima dată când CFR a evoluat împotriva unui adversar din Suedia s-a întâmplat în 2020, în preliminariile pentru Europa League. Clujenii au trecut atunci de Djugarden după o victorie la limită în deplasare, scor 1-0. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, disputa a avut loc într-o singură manșă.

Cu doar doi ani înainte, clujenii erau eliminați de Malmo în turul al doilea pentru grupele Ligii Campionilor. Suedezii au câștigat cu 1-0 la Cluj, iar pe teren propriu au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipa standard a celor de la Häcken, sistem 4-3-3

Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni

