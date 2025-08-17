„Financiar nu e o catastrofă!” Reacția lui Ioan Varga după înfrângerea CFR-ului cu Braga.

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League de Sporting Braga, scor 1-4 la general, și va juca în play-off-ul pentru Conference League.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Dacă ar fi trecut de portughezi, ardelenii și-ar fi asigurat locul în cea de-a treia competiție europeană. În plus de asta, șanse să ajungă în grupele Europa League ar fi fost mari, având în vedere că următoarea adversară era Lincon Red Imps, din Gibraltar.

Totuși, patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, spune că nu este supărat pe jucători sau pe Dan Petrescu în urma acestei eliminări, chiar dacă asta va însemna un minus din punct de vedere financiar pentru echipă.

Finanțatorul crede că echipa de start ar fi fost mai puternică dacă numărul celor accidentați nu ar fi fost atât de mare și anunță că ar mai putea veni jucători la echipă.

Varga: „Sper ca Dan Petrescu să fie inspirat”

„Cred că era altceva dacă nu aveam așa mulți jucători accidentați. Acum faptul este consumat. Pe viitor o să ne pregătim mai bine și sper să nu mai avem ghinioanele pe care le-am avut. Îi felicit pe băieți. Au muncit cât au putut, dar lipsa mai multor jucători titulari s-a văzut, până la urmă.

Trebuie să ne organizăm, să ne calificăm în grupa de Conference. Sper ca Dan să fie inspirat și să pună în teren cea mai bună echipă. Dacă își mai revin din băieții accidentați sper să ne calificăm. Normal, ar mai trebui unul sau doi jucători, dar vedem.

Mi-aș fi dorit să ne calificăm în Europa League, pentru că îmi doresc mereu lucruri mari. Dar nu este o catastrofă, din punct de vedere financiar. Mi-aș fi dorit eu, pentru reușita sportivă. Este adevărat că e vorba de bani mai mulți bani din bonusuri, dar clubul nu depindea de asta”, a declarat acesta într-o intervenție pentru ProSport.

Pentru a ajunge în grupele Conference League, CFR Cluj trebuie să îi elimine pe suedezii de la Hacken. Turul se va juca în deplasare, pe 21 august, în timp ce manșa retur va fi la Cluj, o săptămână mai târziu.

