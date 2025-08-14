CFR pierde la Braga și va juca în play-off-ul Conference League cu Hacken!

Ardelenii au pierdut returul din Portugalia, scor 2-0 contra celor de la Braga. În urma acestei înfrângeri, CFR a retrogradat în play-off-ul pentru grupele Conference League.

CFR Cluj nu a mai repetat victoria de la Braga din 2012 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Elevii lui Dan Petrescu nu au putut întoarce rezultatul din tur, scor 1-2 în favoarea lusitanilor. Au pierdut și returul din Portugalia, ambele goluri fiind marcate în prima repriză de Rodrigo Zalazar.

Mijlocașul uruguayan a punctat prima oară din penalty, în minutul 19, apoi a închis tabela cu o execuție la colțul lung la finalul primei părți, fără speranțe pentru portarul Otto Hindrich.

În urma acestui eșec, CFR Cluj este eliminată din Europa League și va juca în play-off-ul pentru grupele Conference League. Vișiniii vor da piept cu suedezii de la Hacken, care au fost eliminați de norvegienii de la Brann, scor 1-2 la general.

Prima manșă se va disputa în deplasare, pe 21 august, în timp ce returul este programat la Cluj, o săptămână mai târziu.

Echipele de start

Sporting Braga

1.Hornicek – 14.Lagerbielke, 15.Oliveira, 4.Niakate, 2.Gomez – 8.Moutinho, 29.Gorby, 20.Dorgeles – 10.Zalazar, 39.Navarro, 21.Horta (C)

Rezerve: 12.Sa, 36.Bellaarouch – 26.Arrey-Mbi, 9.El Ouazzani, 17.Gabriel Moscardo, 11.Gharbi, 5.Lelo, 77.Martinez, 50.Rodrigues, 7.Roger, 18.Pau Victor, 6.Carvalho

Antrenor: Carlos Vicens

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 3.Abeid, 4.Bolgado, 6.Sinyan, 45.Camora (C) – 23.Keita, 88.Djokovic, 8.Fică – 17.Korenica, 93.Postolachi, 96.Nkololo

Rezerve: 1.Gal, 99.Micai – 15.Badamosi, 33.Bosec, 24.Cordea, 10.Deac, 18.Emerllahu, 19.Gjorgjievski, 27.Ilie, 47.Kresic, 86.Kun, 13.Rocha

Antrenor: Dan Petrescu

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: