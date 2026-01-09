Tupeu la volan în Turda: Șofer beat și cu permisul suspendat. A fost reținut.

Un șofer din Turda, care a vea permisul de conducere suspendat s-a gândit că este o idee bună să se urce la volan după ce a consumat alcool.

Un bărbat din Turda s-a urcat beat la volan și cu permisul suspendat | Foto: IPJ Cluj / Fotografie ilustrativă

Bărbatul de 40 de ani din municipiul Turda a fost depistat în trafic în jurul orei 02.35, în data de 8 ianuarie 2026, într-un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Turda.

„Combo” în Turda. Beat la volan și cu permisul suspendat

„În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a indicat o valoare de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor polițiștii au stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în baza probatoriului administrat, ieri, față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cauză, cercetările sunt continuate pentru luarea măsurilor legale care se impun.

