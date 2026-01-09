Vremea rece la Cluj. Prognoza meteo 9 ianuarie 2026.

Frigul își face simțită prezenta la Cluj, vineri, 9 ianuarie 2026.

Va fi frig la Cluj-Napoca, vineri, 9 ianuarie 2025 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Clujenii trebuie să se îmbrace bine, deoarece va fi frig astăzi în oraș.

La Cluj-Napoca, temepratura maximă va fi de minus 6 grade Celsius, vineri, 9 ianuarie 2026.

Minima zilei va fi de minus 9 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 13 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: