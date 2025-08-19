Thiam la FCSB? Becali este dispus să bată palma.

După ce săptămâna trecută Andrei Gheorghiță (23 de ani) a ajuns la „U” Cluj de la FCSB, am putea asista și la o mutare pe axa Cluj – București.

Thiam se află la a doua experiență la „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Potrivit celor de la GOLAZO, patronul de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani) ar fi interesat să îl transfere pe Mamadou Thiam (30 de ani).

Roș-albaștrii au avut probleme în acest start de sezon la capitolul atacanți: Denis Alibec și Daniel Bîrligea au fost accidentați, astfel că s-a ajuns chiar la varianta Florin Tănase pentru cea de atacant.

Mai mult, Becali ar putea profita de situația senegalezului de la Cluj, care a refuzat să se antreneze în ultimele zile și forțeaza mâna conducătorilor clubului să-l lase să plece, mai ales că a și intrat în ultimul an de contract.

Thiam nu a fost în lotul Universității Cluj la partida cu Farul, câștigată de ardeleni la limită, 1-0, deși au jucat mai bine de 80 de minute în inferioritate numerică.

Salariu dublu la FCSB!

Potrivit sursei citate, Becali ar fi dispus să îi dubleze salariul fotbalistului care a revenit pe Cluj Arena vara trecută. Thiam câștigă 150.000 de euro anual, ceea ce înseamnă un venit de 12.000 de euro în fiecare lună.

Thiam se aﬂă la a doua experienţă la Cluj. A revenit la Universitatea Cluj la începutul sezonului trecut după ce inainte cu un an plecase tot cu scandal de la echipă. Şi atunci atacantul şi-a forţat plecarea de la echipă, ﬁind vândut în cele din urmă la Al Arabi (Kuveit) pentru 500.000 de euro.

