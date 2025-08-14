Ioan Varga a promis prime duble în cazul calificării! Despre ce sumă este vorba.

CFR Cluj va disputa astăzi, în Portugalia, de ora 21:30, returul din turul 3 preliminar Europa League împotriva celor de la Sporting Braga.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Clujenii au pierdut cu 1-2 în manșa tur și sunt obligați să marcheze dacă vor să mai spere la calificarea în play-off-ul Europa League.

Pentru a compensa diferența de aproape 150 de milioane dintre cele două loturi, patronul grupării din Gruia, Ioan Varga, le-a promis prime duble față de calificarea cu Lugano, câștigată la limită, scor 1-0.

175.000 de euro pentru calificare!

Potrivit unor informații publicate de Gazeta Sporturilor, jucătorii CFR-ului vor împărți 175.000 de euro în cazul în care vor câștiga în Portugalia și vor ajunge în play-off-ul pentru grupele Europa League.

Dacă îi vor elimina pe cei de la Braga, ardelenii își vor asigura locul în grupele Conference League, ceea ce ar activa un bonus de la UEFA în valoare de peste 3 milioane de euro.

