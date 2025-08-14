Dan Petrescu și Camora speră în calificarea CFR-ului: „S-au mai văzut surprize”/ „I-am respectat prea mult!”

Sporting Braga și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în Portugalia, în manșa retur din turul 3 de calificare în grupele Europa League. Elevii lui Dan Petrescu trebuie să marcheze cel puțin o dată în Portugalia pentru a spera la calificare.

Mario Camora a ajuns la CFR în vara anului 2011 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tehnicianul a recunoscut că lusitanii sunt favoriți înaintea meciului, atât din prisma valorii, cât și a rezultatului din tur, 1-2 pentru Braga. Totuși, Petrescu speră să repete una dintre mariile victorii de pe banca CFR-ului și să răstoarne soarta calificării.

Misiunea clujenilor va fi mai mai dificilă întrucât golgheterul echipei din sezonul trecut, Louis Munteanu, va absenta la acest meci din cauza unei accidentări.

„Au mai fost surprize”

„Știm cu toții că ei vor pleca cu prima șansă, au câștigat primul meci. În fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat, va fi foarte greu, dar nu imposibil. Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor, cred eu că trebuie să aibă mai mult curaj decât la primul meci. Cu concentrare, seriozitate, fără să facem cadouri în apărare, dacă scoatem maxim la fazele din atac, eu cred că avem șansa noastră. Braga e mare favorită, dar la fotbal nu tot timpul favoritele câștigă.

Noi ne gândim la joi, orice arbitru poate să greșească dar să nu fie decisiv. Poate avem noroc de greșeli pro-CFR, deși mă îndoiesc, dar sperăm și la asta. Eu îmi doresc să fie un meci în care echipa cea mai bună să câștige. Jucătorii își dau seama ce-i așteaptă mâine, clar că cei de la Braga, vor avea posesia, mingea, dar au mai fost surprize și pe la Sevilla, pe la Celtic, pe la Lazio, pe la Slavia Praga, echipe care porneau favorite, au avut mingea, ocazii, dar până la urmă am câștigat noi”, a spus Petrescu la conferința de presă.

Camora, acasă după 13 ani

Sosit în România în urmă cu 14 ani, căpitanul echipei, Mario Camora, s-a născut în Portugalia și va fi susținut de fani și familie joi seara. Veteranul din apărare a fost pe teren și la precedentele două întâlniri, din sezonul 2012/2013 din grupele Ligii Campionilor.

„Putem spune că pentru mine e un meci special, după treisprezece ani mă întorc să joc aici, suntem conștienți că va fi un meci greu dar ne jucăm șansa noastră. Pentru mine e bine că ne-am amânat acest meci, aveam un program foarte încărcat, am putut să avem o zi liberă, să stăm puțin mai relaxați.

Normal că mă bucur că după meci îmi văd familia, dar le-am spus să nu mă deranjeze cu absolut nimic că vreau să fiu concentrat la meci. Trebuie să fim mai curajoși mâine, mai relaxați, părerea mea e că i-am respectat prea mult”, a declarat căpitanul grupării din Gruia.

În cazul în care o vor elimina pe Braga, următoarea adversară a vișiniilor va fi câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Dacă vor pierde returul din Portugalia, CFR va retrograda în play-off-ul de Conference League și va juca cu pierzătoarea dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

