Braga e imbatabilă pe teren propriu! Bilanțul care îl sperie pe Dan Petrescu.

Sporting Braga și CFR Cluj se întâlnesc joi, de la ora 21:30, în Portugalia, pentru manșa retur din turul 3 de calificare în grupele Europa League.

Golurile lui Gorby au adus victoria celor de la Braga la Cluj | Foto: SC Braga Facebook

Cu toate că au practicat un joc mult peste așteptările partidei, având în vedere comparația dintre cele două loturi, cel al Bragăi fiind de 6 ori mai valoros decât al CFR-ului, ardelenii nu au reușit să echilibreze balanța cu un rezultat favorabil la Cluj, astfel că manșa retur pornește de la scorul de 2-1 în favoarea portughezilor.

Doi dintre conducătorii clubului din Gruia, Ioan Varga și Cristi Balaj, sunt optimiști înaintea meciului de joi că elevii lui Dan Petrescu pot răsturna soarta meciului și se vor întoarce cu o victorie.

Fără înfrângere acasă în 2025

Totuși, bilanțul celor de la Braga pe teren propriu este de-a dreptul remarcabil: lusitanii nu au pierdut deloc în 2025 pe teren propriu în nicio competiție, ultima înfrângere fiind înregistrată pe 29 decembrie 2024, într-un duel cu Casa Pia, încheiat cu victoria la limită a oaspeților, scor 1-2.

De atunci, jucătorii antrenați de Carlos Vicens au câștigat 10 partide iar în două au încheiat la egalitate. Sezonul trecut au terminat pe locul 4 întrecerea internă, după Sporting, Benfica și FC Porto.

CFR, două victorii „afară” în 6 luni

De partea cealaltă, prestațiile din noul sezon îl îngrijorează pe tehnicianul Dan Petrescu. CFR a câștigat de numai trei ori în acest sezon, niciodată în deplasare, au înregistrat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri în toate competițiile.

Mai mult, ultima victorie a vișiniiilor pe teren străin datează din 19 mai, când au câștigat în Giulești, scor 1-4, însă precedenta victorie era din luna februarie tot cu același scor, pe terenul Aradului.

În cazul în care vor fi eliminați, vișiniii vor retrograda în play-off-ul pentru grupele Conference League, acolo unde vor da piept cu echipa pierzătoare dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

