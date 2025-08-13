Louis Munteanu e OUT și nu va juca la Braga! Care este motivul.

Sporting Braga și CFR Cluj se întâlnesc joi, de la ora 21:30, în Portugalia, în manșa retur din turul 3 de calificare în grupele Europa League.

Louis Munteanu a marcat 23 de goluri în campionat în sezonul trecut | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au pierdut la Cluj cu 1-2, astfel că sunt obligați să marcheze de cel puțin o dată pentru a spera la calificarea în turul următor.

Fără Louis Munteanu la Braga!

Totuși, Dan Petrescu a primit o lovitură chiar în acest sens cu doar două zile înaintea partidei: Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut și unul dintre cei mai buni jucători, nu a făcut deplasarea și a rămas în România, potrivit celor de la sport.ro.

Atacantul ar fi acuzat o problemă medicală, iar staff-ul tehnic al echipei a decis să nu riște și să plece la Braga fără atacantul pentru care finanțatorul Ioan Varga speră să primească nu mai puțin de 18 milioane de euro.

Cine ar putea juca în locul lui?

Cum Louis Munteanu este indisponibil, în centrul atacului CFR-ului are șanse mari să apară Marko Gjorgjievski. Virgiliu Postolachi, alt jucător care poate evolua ca vârf, a fost preferat de Dan Petrescu în banda dreaptă în majoritatea timpului.

Ar mai fi o a treia posibilitate, care ar reprezenta o premieră la CFR: să fie titularizat Mohamed Badamosi. Transferat în această vară, atacantul originar din Gambia a jucat doar 28 de minute în tricoul feroviarilor, la duelul cu FC Argeș, iar la ultimele 3 meciuri a fost lăsat pe bancă.

În cazul în care o vor elimina pe Braga, următoarea adversară a vișiniilor va fi câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Dacă vor pierde returul din Portugalia, CFR va retrograda în play-off-ul de Conference League și va juca cu pierzătoarea dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

