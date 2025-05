Orientare în alergare. Participare internațională remarcabilă la „Transilvania Open 2025”.

Sportivi din 5 țări (Germania, Austria, Elveția, Ungaria și Ucraina), alături de reprezentanți ai 19 cluburi sportive din România, au luat parte în weekend la cea de-a 24-a ediție a concursului de orientare în alergare Transilvania Open, desfășurat la Cluj.

Podiumul câștigătorilor la cat. M16 și F16 la Transilvania Open - Ed. 24 / Foto: monitorulcj.ro



Probele de medie și lungă distanță s-au desfășurat pe 16 și 17 mai în pădurea Hoia-Baciu, pe hărți realizate de Fey Sándor și Fey Klára, cu sprijinul tehnologiei LIDAR oferite de Suncart SRL. Traseele, proiectate de Fey Sándor și Tőkés Árpád, s-au dovedit provocatoare, accentuate de terenul dificil cauzat de cantitatea de precipitații din zilele anterioare.



Duminică, competiția a continuat cu proba de sprint, desfășurată parțial în pădure și în zona urbană a cartierului Mănăștur, cu finișul amenajat la baza sportivă „La Terenuri”. Traseul probei de sprint, proiectat de Bogya Tamás, a inclus posturi de control ingenios amplasate, care au pus la încercare atenția și capacitatea de decizie rapidă a concurenților.



Participarea echipei ucrainene a sportivilor cu deficiențe de auz a adus o notă specială competiției, aceștia reușind performanțe deosebite: aur la elită masculin și o dublă victorie la elită feminin – locurile 1 și 2.



Au urcat pe cea mai înaltă treapta a podiumului 27 clujeni din cele 37 de categorii de concurs.





Medaliații în urma rezultatului final obținut prin cumularea timpilor realizați în cele trei etape de concurs sunt (M = masculin, F = feminin, cifra de lângă literă, categoria de vârstă):



M12: 1. Albert-Demeter Hugó, 2. Langviser András, 3. Szalló Csongor (toți de la Clubul Watch Out Cluj)

F12: 1. Szőcs Sára, 2. Zsoldos Boglárka, 3. Laping Imola (toți de la Clubul Watch Out Cluj)



M14: 1. Török Bence (Watch Out Cluj), 2. György Gergő (VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc), 3. Molnár Péter (Watch Out Cluj)

F14: 1. Alexa-Pop Maria, 2. Tudorașcu Ana (ambele de la CS Babarunca), 3. Gergely Zsófia (Watch Out Cluj)



M16: 1. Ilin Radu (CS Babarunca), 2. Simon Benjámin, 3. Simon Vince Sámuel (ambii de la Clubul Watch Out Cluj)

F16: 1. Brânduș Ana (CS Babarunca), 2. Görög Gyöngyi (CS TranSilva Cluj), 3. Stupu Sonia (CS Babarunca)



M18: 1. Balló Ádám (CS Ady Liceum Oradea)



F20: 1. Atanasiu Erika (CS Orientare Mădăras)



M21: 1. Levytskyi Nazar (IF Deaf - Ucraina), 2. Vigh Ervin, 3. Vörös Ádám (ambii de la CS TranSilva Cluj)

F21: 1. Fedosieieva Hanna, 2. Vanasaun Ana (ambele de la Kyivska Rus - Ucraina), 3. Rusu Liliana (Nord Team Orienteering Baia Mare)

M35: 1. Gabriel Andreas (OL Winterthur - Elveția), 2. Szőcs Attila (Watch Out Cluj)

F35: 1. Tudorache Ana Maria (OK Silva Câmpina), 2. Hoffman Iren (Watch Out Cluj)



M40: 1. Balog István János (CS 315 Orientare Satu Mare), 2. Darjan Florin (CS Pro Silva Orientare Zalău), 3. Hoffmann Richard (Watch Out Cluj)

F40: 1. Stupu Anca (CS Babarunca), 2. Mesea Oana Elena (CS Activ Rm. Vâlcea), 3. Jére Annamária (CS Orienter Târgu Mureș)

M45: 1. Stupu Petru (CS Babarunca), 2. Grecu Mihnea Ioan (Mentor Silva București), 3. Szalló László (Watch Out Cluj)

F45: 1. Gergely Enikő, 2. Szőcs Luciana, 3. Langviser Erzsébet (toți de la Clubul Watch Out Cluj)



M50: 1. Sebestyén István (Știința Electro Sistem Baia Mare), 2. Simon András (Watch Out Cluj), 3. Șerban Adrian (CS Orientare Mădăras)

F50: 1. Fazakas Emőke (CS Orienter Târgu Mureș), 2. Görög Emese Gyöngyi (CS TranSilva Cluj), 3. Allwinger Tünde (Leibnitzer AC –Orienteering – Austria)



M55: 1. Marton Samu (HSE Szentendre – Ungaria), 2. German-Sallo Zoltán (CS Orienter Târgu Mureș), 3. Divin György (CS Ady Liceum Oradea)

F55: 1. Tóth Ágnes (MAFC Budapest – Ungaria), 2. Graur Viorica (CS Orientare Mădăras), 3. Pusztai Noémi (Watch Out Cluj)



M60: 1. Weiler Zsolt (MAFC Budapest – Ungaria), 2. Hartmann Dirk – (SV Mietraching – Germania) , 3. Buda Marcel (CS Orientare Mădăras)

F60: 1. Ludvig Ágnes (MAFC Budapest – Ungaria), 2. Bacsó Piroska (MAFC Budapest – Ungaria), 3. Müller Katalin (ACS Compas Cluj)







M65: 1. Crețu Ilie (OK Silva Câmpina), 2. Barkász Dániel (CS Orientare Mădăras), 3. Moldovan Laszló (CS Orienter Târgu Mureș)



M70: 1. Bogdánovits András (Gerecse Tájfutó Club – Ungaria), 2. Pop Marian (CS Chimia Victoria ), 3. Hegedüs Ábel (BEAC Budapest – Ungaria)

F70: 1. Bors Cornelia (CS Babarunca), 2. Szilagyi Rodica (CS 315 Orientare Satu Mare)



F75: 1. Simon Krisztina (ACS Compas Cluj)



M80: 1. Cioban Dumitru (CSO Dudu Florești)



M-OPT: 1. Kis Attila ACS Compas Cluj), 2. Midrigan Ion (Individuals/No club), 3. Chira Daniel (Watch Out Cluj)

F-OPT: .1 Vandrus Brigitta (CS Ady Liceum Oradea), 2. Pop Maria (Maratin Rivulus Dominarum Baia Mare)



M-Open: 1. Pop Miron Vasile (Maratin Rivulus Dominarum Baia Mare), 2. Vassy Zoli (ACS Compas Cluj), 3. Zsoldos Előd (Watch Out Cluj)

F-Open: 1. Fodor Emese (Watch Out Cluj), 2. Marton Emese (HSE Szentendre – Ungaria), 3. Zsoldos-Marchis Julianna (Watch Out Cluj)







Rezultatele și clasamentul obținute de concurenți îl puteți vedea și pe site-urile www.orienteering.ro/ - rubrica Evenimente sau www.transilva.ro/.

Vörös Alpár și Sárközi Zsuzsa, mulțurmiri pentru informațiile și datele furnizate.