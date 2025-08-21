Pilonul II de pensii, modificat iar. Oamenii vor putea retrage 30% din bani, iar restul eșalonat în 8 ani.

Guvernanții au revenit asupra proiectului de lege pentru plata pensiilor private, iar suma pe care cetățenii o pot retrage la începutul perioadei de plata a fost majorată de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plățile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Pilonul II de pensii a fost modificat iar | Foto: monitorulcj.ro

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plățile s-a modificat de la zece ani la opt ani, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ștefan Daniel Armeanu.





Plata „mare” la Pilonul II de pensii, majorată de la 25% la 30% din sumă. Toți banii se pot scoate în 8 ani

„În ședința de Guvern de astăzi (joi, 21 august 2025, n.r.) au avut loc două modificări (la Proiectul de lege privind plata pensiilor private, n.r.). Mai precis valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor, de asemenea, s-a modificat, s-a micșorat de la perioada de zece ani la un număr de opt ani”, a spus Armeanu.

Acesta a menționat, totodată, că proiectul de lege aprobat de Guvern îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment, de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Aș vrea să salut inițiativa Guvernului de a aproba acest act legislativ, de o importanță sistemică și de a fi transmis pentru dezbateri și pentru decizie finală în Parlament. De asemenea, aș saluta tot efortul depus de toate celelalte instituții care au avut rol în avizarea proiectului până la acest moment. Este un proiect de lege care practic îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment și anume acela de adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României (...) Este un proiect stabilit după principiile OECD, după unele practici internaționale. Este un proiect de asemenea care definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România', a afirmat vicepreședintele ASF.

Ce impozite plătesc cei care își retrag prima tranșă de bani de la Pilonul II de pensii?

Întrebat care este suma pe care o reține statul, cât și fondul de pensie din suma primei tranșe pe care o persoană o retrage din fondul de pensii, Armeanu a precizat că „depinde de modalitatea de plată, de decizia pe care fiecare participant o ia la acel moment și de obiectivele pe care participantul le are pe termen scurt sau pe termen lung”.

„De exemplu, dacă avem un participant care vrea lump-sum (tranșă de plată, n.r.) de 30% sau putem să avem un participant care vrea tot activul respectiv să-l împartă pe o perioadă de opt ani, se vor plăti impozitele și taxele aferente. Și această modalitate și această decizie depinde de valoarea activului (...) se împarte valoarea activului la valoarea pensiei minime sau 1.281 de lei și se află numărul de ani. Se va plăti mai întâi CASS de 10% la valoarea întregului activ pe care participantul și-l retrage, la 30%, după care se plătește impozitul pe surplusul de valoare. Voiam să spun că există și acea limită de 3.000 de lei, peste care se plătește valoarea activului: 3.000 X 10% cât este CASS, după care se plătește impozitul pe câștigul din capital. În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt singurele taxe pe care fiecare le plătește', a explicat oficialul.



Vicepreședintele ASF a subliniat că, în cazul în care valoarea pensiei este sub valoarea de 3.000 de lei, atunci când un participant și-a eșalonat-o pe o perioadă mai lungă de timp, atunci nu mai plătește impozite și taxe.

„Deci, un avantaj clar al eșalonării este un câștig pe care îl realizează din impozitare plus un câștig pe care îl va realiza și din fructificarea sumelor respective pe perioada respectivă. În fondul de plată există un singur comision, de 0,05, plătit lunar și aplicat la activul net. Nu există comision la transferul dintre două fonduri de plată”, a punctat reprezentantul ASF.



Potrivit lui Armeanu, sumele din Pilonul II se moștenesc integral în orice condiții.

„În fondurile de plată de plăți viagere se moștenesc conform produsului respectiv. Fie la momentul decesului se încasează suma de către urmaș sau beneficiar pe un anumit produs, integral, sau mai este un produs cu o plată pe o perioadă de timp, iar dacă participantul decedează în perioada respectivă de timp se încasează restul ratelor până la scadență. Aici e o durată fixă, de dinainte stabilită de către participant', a spus Ștefan Daniel Armeanu.



Regulile instituite pentru Pilonul II de pensii obligatorii administrate privat se vor aplica atât la Pilonul III, cât și la Pilonul IV, a precizat vicepreședintele ASF.



„Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul III și pentru Pilonul IV. Toți cei trei piloni au ca obiectiv plata unei sume de bani, a unei pensii, inclusiv Legea 204 pentru Pilonul III și Legea 1 pentru Pilonul IV specifică acest lucru. Acesta este produsul de tip pensie”, a afirmat Armeanu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: