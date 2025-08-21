Emil Boc, în vizită de lucru pe șantierul din Piața 14 Iulie: „Ne asigurăm că lucrările importante sunt gata înainte de începerea școlii.”

Emil Boc, în vizită de lucru pe șantierul din Piața 14 Iulie | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul din Piața 14 Iulie pentru a se asigura că lucrările sunt în grafic înainte de începerea anului școlar 2025-2026.

Lucrări în grafic în Piața 14 Iulie. Ce probleme pot apărea până la începerea școlii?

Emil Boc s-a aflat alături de managerul de proiect, Bogdan Reveș și de reprezentantul firmei Nord Conforest.

„Ne asigurăm de următorul lucru: tronsonul acesta de modernizare de podul Garibaldi, care prinde Piața 14 Iulie și iese în Vlăhuță, acest tronson foarte important de conectivitate prin școală și pentru toți cei care circulă în zona respectivă. Avem aprobare dată și termen contractual să fie finalizat până în 8 septembrie dimineața, ora 7.00. Am venit aici să mă asigur că, dacă e nevoie de ajutor, atunci să-i ajutăm. Au două probleme și fac apel la compania de apă și cea de gaz, care mai au de lucru. Dacă nu vor respecta termenele, trebuie să știe că vor face pe banii lor lucrările când vor veni pentru autorizări suplimentare”, a transmis Emil Boc, într-un clip video în direct postat pe pagina sa de Facebook.

Reprezentantul Nord Conforest a transmis că nu există alte date pentru finalizarea parțială, iar lucrările se desfășoară normal.

„Partea plină a paharului este că aici se creează o zonă de calitate a vieții suplimentare. Se extinde parcul 14 Iulie, area pietonală, vom avea piste de biciclete, se mută stația autobuzului 30, se creează încă o bandă de circulație, aici, în această zonă, vor fi două, care ajută la decongestionarea parcului”, a mai transmsi edilul.

Lucrări în Piața 14 Iulie din Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

„Am redat cetățenilor un spațiu degradat, unde a fost o fostă benzinărie, care era neutilizată de circa 30 de ani de zile și l-am legat pe parcul edificat acum circa doi ani de zile. Astfel, acum există un spațiu unitar, care respectă toate normele și toate principiile de calitate a vieții, pe care le-am realizat și cu ocazia altor proiecte. Vor fi și 72 de pomi plantați. Am mărit numărul, a transmis Bogdan Reveș, managerul de proiect.

Ce se schimbă în zona Pieței 14 Iulie din Cluj-Napoca

Proiectul prevede modernizarea Pieței 14 Iulie și a străzilor adiacente: G. Garibaldi, S. Toduță, T. Grozăvescu, Milcov, O. Goga, G. Enescu.

Investiția vizează creșterea calității spațiului public în cartierul Grigorescu. Noul proiect de dezvoltare urbană cuprinde zona centrală a cartierului Grigorescu. Suprafața vizată are 35.231 mp.

Proiectul prevede instalarea de mobilier urban modern, amenajarea de piste de biciclete și o zonă de joacă pentru copii, semaforizarea trecerilor de pietoni, precum și crearea unui loc de întâlnire a comunității, unde se pot organiza piețe volante, evenimente de mici dimensiuni.

De asemenea, iluminatul public va fi modernizat cu tehnologie LED, se vor instala stații de încărcare pentru mașini, biciclete și trotinete electrice. Totodată, în centrul scuarului 14 Iulie se va amenaja o fântână arteziană dinamică.

Acest proiect se corelează cu alte dezvoltări urbane, proiecte în desfășurare: modernizarea Parcului 14 Iulie și reabilitarea străzii Muzicescu (parte a proiectului de revitalizare a malurilor Someșului).

Prin pietonalizarea laturii sudice a pieței și conceptul vizat se integrează principiile de walkable city și smart city.

Spații verzi, spații dedicate pitonilor și piste de biciclete, după cum urmează:

spațiu verde amenajat: 6157 mp

suprafață totală amenajări pietonale: 12.766 mp

suprafață carosabilă partajată: 2770 mp (străzi rezidențiale/pietonale)

suprafață piste biciclete: 1705 mp

suprafață carosabilă totală: 11.833 (partea carosabilă a străzilor).

