POZA ZILEI. Fumatul, interzis în stațiile de transport, dar nu pentru toți

Deși, oficial, Clujul a interzis fumatul în stațiile de transport public, parcuri și baze sportive, noile reglementări continuă să fie încălcate.

POZA ZILEI. Fumatul, interzis în stațiile de transport, dar nu pentru toți|Foto: cititor monitorulcj.ro

Poliția Locală a aplicat deja o serie de amenzi pentru încălcarea noilor reglementări prin care fumatul a fost interzis în spațiile publice aglomerate din oraș.

Nu doar fumătorii sunt vizați de noile măsuri, ci și cei care folosesc țigări electronice sau mijloace alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit.

O nouă încălcare a legislației anti-fumat a fost înregistrată joi în stația de transport public din zona Pieței Mihai Viteazu.

Foto: cititor monitorulcj.ro

Săptămâna trecută, în 13 august, a intrat în vigoare proiectul votat de Consiliul Local prin care fumatul a fost interzis în stațiile de transport, în bazele sportive și parcuri.

Astfel, cei care nu respectă noile prevederi riscă amenzi între 100 și 500 lei.

Chiar dacă în stațiile de transport public au fost instalate mesaje de informare care semnalează că fumatul este interzis, reglementarea continuă să fie încălcată.

„Controalele în parcuri, stații de transport în comun și în baze sportive continuă în fiecare zi. Este o regulă de bun simț, convertită într-o normă legală și are sancțiune. De azi înainte nu mai stăm la avertismente. Partea de avertisment a trecut, am lăsat o săptămână să se obișnuiască lumea. Le-am trasmis polițiștilor locali să se comporte civilizat, să vorbească frumos, să nu intre în discuții în contradictoriu, atitudine respectuoasă, dar fermă în aplicarea legii. Indiferent cine este în fața voastră. Doar așa putem ține echilibrul în oraș”, a declarat, joi, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Miercuri, polițiștii locali au efectuat controale în bazele sportive și în stațiile de transport și au aplicat 11 amenzi în valoare de 1.000 de lei.

Totuși, atât în parcuri cât și în bazele sportive vor fi amenajate locuri speciale destinate celor care fumează.

