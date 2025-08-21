Guvernul a aprobat atribuirea unei locuințe lui Traian Băsescu. Hotărârea are regim clasificat.

Guvernul a aprobat, joi, hotărârea prin care i se atribuie o reședință fostului președinte al României Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată.

Fostul președinte Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost președinte al României, după ce Curtea Constituțională a stabilit la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională.

Joi, Executivul a aprobat cererea lui Traian Băsescu de a primi un apartament din partea statului.

Fostul președinte al României va beneficia de un apartament dintr-un bloc de locuințe, nu de o vilă, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

De altfel, hotărârea a fost clasificată „la solicitarea fostului președinte Traian Băsescu”, din rațiuni de „securitate”.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat. (...) A fost solicitarea fostului președinte Traian Băsescu și a fost acceptată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.ro

Ea fost întrebată din ce rațiuni o hotărâre referitoare la atribuirea unei locuințe unui fost șef de stat are caracter clasificat.

„A fost solicitarea beneficiarului care, presupun, nu dorește ca adresa să fie publică, ceea ce implică și niște chestiuni de securitate, desigur”, a explicat Dogioiu.

La începutul lunii iulie, CCR a declarat neconstituțională legea prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase vila de protocol și dispozitivul de protecție SPP.

Mai exact, Curtea Constituțională a României a decis cu unanimitate de voturi că legea prin care se anulau drepturile persoanelor care au avut calitatea de șef al statului este neconstituțională.

În 2022, Traian Băsescu a atacat prin instanță modificările prin care i-au fost retrase privilegiile: vila de protocol de la RA-APPS și dispozitivul de protecție al SPP. Deși a pierdut în primă instanță, Curtea de Apel București a admis cererea lui Băsescu și a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate.

