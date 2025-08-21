Ce spune Boc despre plecarea lui Thiam și calificarea în play-off: „Cu noi în spate pot să reușească!”

Recunoscut ca un suporter al Universității Cluj, primarul Emil Boc (58 de ani) a comentat ultimele evenimente petrecute la echipă, dar și șansele pe care le are echipa la accederea din nou în play-off-ul competiției.

Emil Boc a fost prezent la ambele meciuri europene ale lui „U” din acest sezon | Foto: Emil Boc Facebook

Prezent joi dimineață la podcastul Napoca Live, primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că nu a avut niciun cuvânt de spus în schimbul pe care „U” Cluj l-a făcut cu FCSB: Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost transferat definitiv în Ardeal, în timp ce Mamadou Thiam (30) a semnat cu roș-albaștrii.

„Nu e treaba mea, pe mine nu mă întrebați de-astea că eu nu mă pricep să văd spun care e relația dintre ei, club, manager. Niciodată nu m-am amestecat nici măcar o secundă în managementul intern al clubului.

Iau act de ceea ce ei decid. Ce decide Neluțu Sabău, ce decide Radu Constantea – eu iau act de decizia lor. Evident că îi sprijin pe componenta de infrastructură, de finanțare și mă uit la rezultate. Evident, sunt în spatele lor.

Nu mă amestec , nu e treaba mea în politica internă a clubului. Sunt doi oameni extrem de competenți și mulți alții pe lângă ei. Gheorghiță mi se pare o reușită și o achiziție excepțională, întotdeauna există un drum de mers mai departe.

Am văzut la Constanța ce a reușit echipa. Bravo lor, ați văzut că se poate. E adevărat că toate necazurile și toate neșansele din meciurile anterioare s-au adunat pozitiv la Constanța, câteodată Dumnezeu are și fața înspre clujeni, am avut și un pic de noroc, am știut să ne apărăm șansa corect.

Am jucat în 10 oameni și am jucat uneori mai bine decât în 11. Ce vreau să spun: echipa are resurse și are potențial.

Ca toți în viață, avem și momente mai proaste, că nu toți avem fiecare zi într-o formă impecabilă. Așa-s și echipele de fotbal: sunt zile când nu merge.

Boc: „Trebuie să stai aproape de cel pe care-l iubești”

Emil Boc crede că lupta pentru play-off va fi mai acerbă decât în sezonul trecut, însă este convins că Universitatea Cluj are șanse mari de a ocupa una dintre primele șase poziții la finalul sezonului regulat.

„Cred că, chiar dacă va fi mult mai greu pentru că va crește numărul echipelor care se bat pentru play-off, jucăm cu șanse reale, dar va fi mult mai greu decât anul trecut.

Uitați-vă la UTA, cum zburdă pe teren. Farul, dacă ne bătea pe noi, erau pe primul loc. Sunt mult mai multe echipe care se luptă pentru cele 6 locuri decât în sezonul trecut, deci competiția va fi mult mai dură.

Dar eu am încredere în această echipă fabuloasă a Clujului, în jucători, în echipa tehnică de la club. Știu ce să facă, iar cât timp știu că ne au pe noi în spate, pot să reușească. E important să simtă acest lucru.

Și când a fost cel mai greu, tot am stat în spatele echipei. Ne-a fost greu în multe momente, dar așa e în viață, trebuie să stai aproape de cel pe care-l iubești și când ți-e greu, nu doar când e bine”, a încheiat edilul Clujului.

Universitatea Cluj a avut un start modest de sezon. A înregistrat doar două victorii în primele șase etape de campionat și a fost eliminată încă din primul tur din preliminariile pentru grupele Conference League.

