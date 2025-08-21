Culturi cu Candida Auris și Aspergillus, depistate în cadrul lucrărilor de renovare la ICUTR Cluj. Activitatea medicală, restrânsă temporar.

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj a anunțat restrângerea temporară a activității medicale, în condițiile în care în procesul de renovare din blocul operator au fost identificate culturi de ciuperci și mucegai în aeromicroflora unor spații. „Se fac eforturi susținute ca fiecare pacient să fie în siguranță”, transmite instituția medicală.

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj a luat măsuri de dezinfecție și monitorizare în urma depistării unor culturi de ciuperci și mucegai în cadrul lucrărilor de renovare.

Colaborare cu DSP Cluj pentru remedierea situației

Clădirea „Palatului Nou”, parte a ansamblului clinicilor universitare construit între anii 1900 - 1904 și destinată activității medicale încă din 1939, reprezintă un simbol al tradiției universitare și medicale clujene. Totuși, vechimea imobilului și limitările sale structurale generează dificultăți majore în asigurarea condițiilor optime pentru practica medicală actuală.

Astfel, în urma renovărilor majore efectuate în blocul operator, „au fost constatate apariții de ciuperci/mucegai în aeromicroflora din anumite spații, ceea ce impune luarea unor măsuri suplimentare de dezinfecție, control al microclimatului și monitorizare permanentă”, pentru protecția pacienților și a personalului medical, informează, joi, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sălile de operații au fost deschise după finalizarea lucrărilor de renovare si după efectuarea testelor bacteriologice.

ICUTR Cluj-Napoca transmite că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj a fost informată prompt cu privire la situția constatată în urma lucrărilor de renovare din blocul operator.

„Instituția aplică cu maximă promptitudine toate măsurile legale și tehnice prevăzute, pentru a asigura desfășurarea activității medicale în condiții optime, sigure și conforme cu normele în vigoare”, arată ICUTR Cluj în informarea citată.

„În aceasta situație am colaborat îndeaproape cu DSP Cluj privind măsurile care se impun. De asemenea, subliniem că, la momentul actual culturile cu Candida Auris si Aspergillus Fumigatus nu s-au mai identificat in zonele inițiale și sperăm ca începând de săptămâna viitoare activitatea ICUTR Cluj-Napoca să se desfășoare în integralitate pentru a veni în întâmpinarea pacienților noștri”, menționează instituția medicală.

Activitate restrânsă și măsuri de siguranță pentru pacienți

ICUTR Cluj-Napoca desfășoară în prezent o activitate restrânsă până la remedierea neconformităților constatate, urmând ca, după obținerea unor rezultate conforme ale probelor, să fie reluată activitatea curentă a Institutului.

Reamintim că, de-a lungul timpului, au fost formulate în mod repetat solicitări oficiale pentru relocarea activității într-un centru de transplant modern, care să răspundă cerințelor medicale actuale, atât din perspectiva siguranței, cât și a standardelor europene în domeniu.

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, managementul si întreg personalul fac eforturi susținute ca fiecare pacient să fie în siguranță, iar actul medical să fie de calitate.

„Avem convingerea că eforturile noastre se vor concretiza, iar pacienții vor putea beneficia atât de profesionalismul excepțional al medicilor ICUTR Cluj-Napoca cat și de tratamente de cea mai buna calitate, oferite în condiții de spitalizare pe măsură”, transmite Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

