Fanii români, pregătiți să ia cu asalt Austria. Când vor fi disponibile biletele pentru meciul naționalei României din preliminariile pentru CM din 2026.

Fanii români, pregătiți să ia cu asalt Austria. Biletele pentru meciul României cu Austria, din iunie, de la Viena, disponibile online începând de vineri.

Fanii români, pregătiți să ia cu asalt Austria| Foto: Echipa națională de fotbal a României - Facebook

Biletele pentru meciul Austria - România rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, 4 aprilie, până în data de 4 mai, ora 17, sau până la epuizarea lor. Tricolorii vor întâlni Austria, la Viena, pe Ernst Happel Stadion, la 7 iunie, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Preţul unui tichet este de 190 lei (38 euro), iar locurile sunt repartizate la inelul 3, sectorul F, subsectoare de la A la H inclusiv. Vor fi disponibile 2.700 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziţiona maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP şi serie şi număr CI sau paşaport. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Procedura de cumpărare:

Începând de vineri, 4 aprilie, este posibilă înregistrarea comenzilor.

După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federaţia de Fotbal din Austria, în vederea personalizării biletelor.

În aproximativ 3 -5 zile, Federaţia de Fotbal din Austria va trimite către FRF biletele personalizate.

După data de 12 mai 2025, FRF va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

Naționala de fotbal a României a câștigat partida cu San Marino, din deplasare, scor 1-5, din etapa a doua a Grupei H, care contează pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. După două partide, „Tricolorii” se află pe locul doi al ierarhiei.

„Nu suntem buricul pământului!”

Mircea Lucescu a explicat că în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, naționala României nu pleacă de pe o poziție superioară. „Nu suntem buricul pământului”, a spus selecționerul.

„Unii dintre noi avem impresia că sunt echipe sub nivelul nostru. La Bosnia, toți joacă în Occident, niciunul în campionatul intern. Austria, la fel, are jucători în Germania. Cipru are și ea doi-trei jucători în campionate importante. Nu mai sunt echipe slabe. Trebuie să ajungem să ne calificăm cu o dăruire extraordinară. Pot umbla doar la mintea lor. Mental îi pot ajuta. Nu plecăm de la ideea că noi suntem buricul pământului. Bosniacii sunt stimulați de culorile naționalei lor. Anglia bate 2-0 pe Malta. Asta a fost, am plecat de la ideea că suntem deja calificați. Nu am ce să reproșez. Bosnia a avut doar un șut la poartă, am dominat”, a spus Lucescu, la Digi Sport.

„Mergem la victorie!”

Totuși, Lucescu susține că ne putem califica la turneul final din 2026 și că un prim pas se poate face în proximul meci.

Concret, „Il Luce” a spus că reprezentativa noastră poate marca în poarta austriecilor și poate obține victoria.

„Mergem la victorie cu Austria, important este să marcăm. Pe mine mă interesează foarte mult atacul. Nu poți să te aperi. Eu încerc să pun experiența mea în slujba celorlalți”, a mai spus Lucescu.

