„Ne-am fi dorit foarte mult să începem cu o victorie, așa cum am fi meritat. Am dominat, am avut multe situații de gol”. Reacția lui Mircea Lucescu după 0-1 cu Bosnia.

„Tricolorii” au început cu stângul în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Naționala României a pierdut cu 1-0 în fața Bosniei pe Arena Națională, golul fiind marcat de Gigovic în minutul 14. Acesta a fost primul eșec al lui Mircea Lucescu în actualul mandat.

Primul eșec al lui Mircea Lucescu în actualul mandat| Foto: dynamo.kiev.ua

Bosnia și Herțegovina s-a impus în meciul contra România.



La conferința de presă de după joc, Mircea Lucescu a spus că a văzut mai multe aspecte pozitive în jocul României, însă s-a arătat nemulțumit de finalizare. Lucescu a criticat arbitrajul lui Danny Makkelie. Olandezul nu a dictat penalty pentru România în minutul 53, după un henț clar în careul Bosniei.

„Ce pot să spun? E o tristețe generală, pentru că ne-am fi dorit foarte mult să începem cu o victorie, așa cum am și meritat. Am dominat destul de categoric. Au profitat de un gol în care ne-au prins puțin relaxați.

După, au întrerupt mult jocul. Arbitrul le-a dat posibilitatea să facă lucrul ăsta, iar ei au profitat. Toate au contribuit la această nereușită. Dar mergem înainte, cum au câștigat ei aici putem și noi la ei.

Un arbitraj permisiv, care le-a dat posibilitatea să se refacă pe teren. În mod normal, ar fi trebuit să le spună să meargă la margine, cum s-a întâmplat cu Tănase. Pe ei i-a lăsat în teren!

Plus cele două faze. E inadmisibil să nu dai penalty. La primul a căzut mingea pe mâna fundașului, iar apoi a fost faza cu centrarea lui Ianis.

De acum încolo, confuntările sunt la nivel mai ridicat, iar noi trebuie să facem față și să abordăm meciurile de maniera asta. Am dominat categoric! Până acum aveam 40% posesie, pierdeam mingea repede, jucam lung.

Și am jucat de câteva ori cu minge lungă, ceea ce nu ne e specific. Noi suntem jucători tehnici, avem un control bun de balon. Pe asta trebuie să ne perfecționăm. Le-am reproșat că n-au avut răbdare cu mingea, au încercat să rezolve individual niște situații”, a declarat Mircea Lucescu.

Pentru „Tricolori” urmează meciul cu San Marino, programat luni, 24 martie, de la ora 21:45.

