Mircea Lucescu, nervos după victoria României contra San Marino, scor 5-1: „M-a supărat foarte tare”

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0), în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0)| Foto: Echipa națională de fotbal a României - Facebook

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0), luni seara, pe San Marino Stadium din Serravalle, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România a câștigat fără strălucire un meci cu o adversară modestă, căreia i-a marcat cinci goluri, însă unul a fost autogol, iar două din penalty-uri.

Michele Cevoli (6, autogol), Mihai Popescu (44), Răzvan Marin (55 - penalty), Ianis Hagi (75 - penalty) și Denis Alibec (90+5) au marcat pentru tricolori, golul de onoare al gazdelor fiind reușit de Samuele Zannoni (67).

După pasul greșit cu Bosnia-Herțegovina, România a reușit prima victorie din această campanie, însă după un joc modest. Denis Ciobotariu, Dennis Politic și Vlad Dragomir au debutat cu acest prilej în echipa națională.

Următoarele meciuri din grupă vor avea loc în iunie, când România va juca în deplasare cu Austria (7 iunie) și acasă cu Cipru (10 iunie).

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Lucescu: „Nu e ușor să câștigi meciurile”

În ciuda victoriei, Mircea Lucescu s-a declarat nemulțumit de faptul că elevii săi au luat gol în partea a doua a jocului.

„Nu e ușor. Nu e ușor să câștigi meciurile. Eu am mai fost pe aici prin anii 90. Asta e o echipă tânără, de perspectivă. M-am uitat și la încălzire. E normal ca la 21 de ani jucătorii lor să nu fie la nivelul nostru.

M-a mulțumit jocul nostru, că adversarii nu au trecut de centrul terenului. Au fost și jucători de la care am așteptat mai mult. Chiar dacă am marcat trei goluri în repriza a doua, nu am fost mulțumit. I-am felicitat pentru că e un rezultat bun. Și starea lor de spirit s-a schimbat.

Am luat gol și asta m-a supărat foarte tare. Eu urlam la ei de pe margine. Eu nu vreau ca echipa asta să se mulțumească cu un gol cu San Marino. (Despre criticile pentru Mihai Popescu - n.red) Eu am spus. A fost o greșeală (La meciul cu Bosnia - n.red.). Toată lumea se gândea că nu o să-l mai bag.

Eu trebuie să fac o echipă puternică, iar jucătorii să răspundă la insistențele mele. Dacă nici eu nu pot să critic sau să argumentez ceea ce fac, cine poate să facă? Un opinionist care stă în birou?”, a spus Mircea Lucescu, citat de digisport.ro

