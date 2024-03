13 din cele 33 de categorii de concurs, câștigate de clujeni, la Cupa Busola de Aur – ed. 56 - GALERIE FOTO

Concursul de orientare Cupa Busola de Aur – ed. 56 s-a desfășurat între 16-17 martie 2024, la Săvădisla, cu participarea a 263 de sportivi de toate vârstele.

Pe podium, cei mai mici concurenți de la categoria F10 și M10 / Foto: Miron Pop



Vremea a ținut cu concurenții, aceștia s-au bucurat de soare și de temperatura perfectă pentru alergare, aproape până la sfârșitul evenimentului, când a plouat puțin. Ploaia nu i-a oprit însă pe organizatori să premieze cei mai buni sportivi din cadrul celor 33 de categorii de vârste și sex.

Chiar dacă copacii nu au înverzit încă, toți cei prezenți la competiție s-au putut bucura de primele flori gingașe ale primăverii, de traseele proiectate și de buna organizare a acestei prime competiții a orientării clujene.

Start la Cupa Busola de Aur - ed. 56 / Foto: Miron Pop

Ultimul post de control înainte de sosire / Foto: monitorulcj.ro



Concurenții care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului provin din 13 localități din toată țara, după cum urmează:



Copii până la 10 ani

M (masculin): Gergely Márton (Watch Out Cluj)

F (feminin): Zsoldos Boglárka (Watch Out Cluj)



M12: Szöcs Norbert (Watch Out Cluj)

F12: Heim Zsuzsa (Orienter Tg. Mureș)



M14: Laping Péter (TranSilva Cluj)

F14: Balázsi Zsófia (TranSilva Cluj)

M16: Simon Benjámin (TranSilva Cluj)

F16: Brandus Ana (Babarunca)

Pe podium învingătorii la categoria F12 și M12 / Foto: Miron Pop

Medaliații categoriilor F14 și M14 / Foto: Miron Pop

Ei sunt câștigătorii categoriilor F16 și M16 / Foto: Miron Pop



M18: Mihai Tiriac (Pro-Silva Orientare Zalău)

F18: Antonia Man (Știința Electrosistem Baia Mare)

M20: Mirea Radu Mihai (CSU Craiova)

M21: Bogya Tamás (Unirea Alba Iulia)

F21: Anghel Andra Cecilia (CSU Craiova)

M35: Mutiu Ovidiu (CSU Craiova

F35: Bogya Yana (TranSilva Cluj)

M40: Balogh István János (315 Orientare Satu Mare)

F40: Sárközi Zsuzsa (TranSilva Cluj)



M45: Stupu Petru (Babarunca)



M50: Kiss Mihály (Orienter Tg. Mureș)

F50: Fazakas Emőke (Orienter Tg. Mureș)



M55: König Péter (Ady Liceum Oradea)

F55: Stefan Maria (Orientare Madaraș)



M60: Nicu Gheorghe (Nord Team Orienteering Bistrița)

F60: Fey Klára (TranSilva Cluj)



M65: Costan Grigor (Nord Baia Mare)

F65: Bors Cornelia (Babarunca)

M70: Pop Marian (Chimia Victoria)

M75: Kornreich Tiberiu (Dudu Floresti)

F75: Simon Krisztina (Compas Cluj)



M80: Cioban Dumitru (Dudu Floresti)

Medaliații categoriei M70 / Foto: Miron Pop

Pe podium sportivii veterani, câștigătorii categoriilor F75 și M80 / Foto: Miron Pop

Open: Pop Miron (Maratin Rivulus Dominarum)

Open Tehnic: Vandrus Brigitta (Ady Liceum Oradea)

Open Tehnic Scurt: Szalló László (Watch Out Cluj)



Medaliații categoriei Open / Foto: Miron Pop

Sportivii câștigători la categoria Open Tehnic Short / Foto: Miron Pop

Doar câțiva dintre veteranii care au ridicat nivelul orientării clujene / Foto: Miron Pop



Festivitatea de premiere a încheiat primul eveniment al sezonului la orientare în alergare, iar clasamentul și rezultatele obținute de concurenți în urma celor două etape de concurs la această întrecere îl puteți vedea pe www.orienteering.ro.

