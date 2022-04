Cupa Busola de Aur ed. 54 și Campionatele Naționale Semimaraton și Sprint Urban deschid sezonul la orientare sportivă în acest weekend. Vezi programul competiției

În perioada 02-03 aprilie 2020, Asociația C.S. Compas Cluj, în colaborare cu Federaţia Română de Orientare, și Asociația Judeţeană de Orientare Cluj organizează concursul național de orientare Cupa Busola de Aur, ed. 54 și Campionatele Naționale/Campionatele Naționale Masters Semimaraton și Sprint Urban.



Concursul se va desfășura timp de două zile în comuna Gilău, centrele de concurs fiind instalate în Gilău la Hotel Millenium și Castelul de la Gilău.

Așteptăm participarea unui număr de 300 orientariști din toată țara, de la copii sub 10 ani la seniori de peste 80 ani.



Date tehnice



Lungimea și nivelul tehnic al traseelor sunt adaptate pe grupuri de vârstă, concurenții vor parcurge trasee cu lungimi între 2 și 17,5 km în pădure, cu până la 780 m diferență de nivel, pe teren deluros, cu relief frământat, văi adânci și pante abrupte.

Adulții începători pot parcurge traseele Open Tehnic sau Open Tehnic Short.

Traseul copiilor cu vârsta până la 10 ani va fi marcată și copiii îl pot parcurge fie singuri, fie însoțiți de părinți sau aparținători.



Kiss Attila (et. 1) și Gergely Enikő (et. 2) sunt cei doi trasatori, arbitrii de control sunt Kerekes Kinga și Bogya Tamás (et. 1), respectiv Kiss Attila (et. 2), iar secretariatul concursului va fi condus de László András. Hărțile sunt reambulate și actualizate în 2022 de soții Fey.



Programul competiției



Validarea concurenților se va face sâmbătă, 02.04.2022, între orele 10:00-12:00 la centrul de concurs, iar startul în CN/CNM Semimaraton și Cupa Busola de Aur, et. 1 se va da la ora 12.00.

Etapa a doua a competiției are loc duminica 03.04.2022, startul în CN/CNM Sprint Urban et. 1 și Cupa Busola de Aur et. 2, va avea loc a ora 11.



Festivitatea de premiere se va desfășura între orele 12:30-13.30 pentru cele trei concursuri, unde F.R.O. premiază sportivii clasaţi pe primele trei locuri la CN/CNM Semimaraton și CN/CNM Sprint Urban, iar A.C.S. Compas Cluj pe cei clasaţi pe primele trei locuri la Cupa Busola de Aur în urma rezultatelor cumulate obţinute la cele două etape.

Participarea la concurs se face pe răspundere proprie.



Toate informațiile le găsiți pe www.orienteering.ro și https://www.facebook.com/events/1127416594778998/?active_tab=discussion