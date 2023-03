Cupa Busola de Aur: 24 de medalii cucerite de orientariștii clujeni la deschiderea de sezon. Vezi câștigătorii concursului, ajuns în acest an la ediția cu numărul 55 - FOTO

În perioada 25-26 martie, Dealul Feleacului a invitat iubitorii de mișcare la primul concurs de orientare în alergare organizat în pădurile din jurul orașului cunoscut drept inima Transilvaniei.

Tradiționala compețiție de peste cinci decenii, s-a desfășurat în apropierea pârtiei de schi și a releului radio-tv, unde a fost ridicat centrul de concurs. În prima etapă, cea de sâmbată, startul s-a dat în Pădurea Gheorgheni, iar duminică, concursul s-a mutat în pădurea Dealul Feleacului.



230 de iubitori ai acestui sport s-au confruntat pentru Cupa Busola de Aur



La start s-au prezentat 230 de concurenți veniți din toată țara, atrași de nivelului ridicat al concursurilor organizate de clujeni, de această dată trasee proiectate de Kiss Attila și controlate de Kerekes Kinga.

Organizatorii competiției au fost Asociația Clubul Sportiv Compas Cluj în colaborare cu Federaţia Română de Orientare, Asociația Judeţeană de Orientare Cluj, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj și Comuna Feleacu.





Cel mai mic participant la Busola de Aur / Foto:monitorulcj.ro

Ultimul post de control / Foto:monitorulcj.ro



Vânt rece, dar mult soare, trasee excelente



Un mic impediment a concursului a fost vântul, care a bătut cu putere în ambele etape, dar cu toate acestea nu a reușit să strice voia bună a sportivilor, care i-au făcut față cu brio.

Deliciul sportivilor, cu vârste cuprinse între 10 și 85 de ani, au fost traseele bine proiectate de organizatori, cu dificultatea adaptate la vârsta și gradul lor de pregătire.



Au urcat pe cea mai înaltă treapta a podiumului 11 clujeni din cele 31 de categorii de concurs, iar 13 sportivi s-au clasat pe locurile 2 și 3 (M = masculin, F = feminin, cifra de lângă literă, categoria de vârstă):

M10

1. Julean Leon - Watch Out Cluj

2. Albert-Demeter Hugó - Watch Out Cluj

3. Barbur Eric - Watch Out Cluj



Cei mai mici învingători, pe și lângă podium, la categoria F10 și M10 / Foto: monitorulcj.ro



M12

1. Szöcs Norbert - Watch Out Cluj

2. Langviser András - Watch Out Cluj

3. Zsigmond György - CS Compas Cluj

M14

1. Langiser Peter - CS TranSilva Cluj



Medaliații categoriilor M14 și F14, locul 1 și locul 3 / Foto: monitorulcj.ro



M21

2. Vigh Loránd - CS TranSilva Cluj

M45

1. Cioban Paul - CSO Dudu Floresti

3. Dumitrel Ion - CS TranSilva Cluj

M70

1. Enyedi Andrei - CS TranSilva Cluj



Categoria M70 - Locul 1 pentru sportivul clujean / Foto: monitorulcj.ro

M75

1. Cioban Dumitru - CSO Dudu Florești

2. László Kálman - CS Compas Cl



Pe cea mai mai înaltă treaptă a podiumului sportivii clujeni de la categoria M75 și F75 / Foto: monitorulcj.ro



M80

1. László F. Csaba - Pro Orientare



Medaliatul locul 1 al categoriei M80, formatorul multor generații de sportivi clujeni campioni / Foto: monitorulcj.ro



F10

1. Szöcs Sára IND - Watch Out Cluj

F12

2. Balázsi Zsófia - CS TranSilva Cluj

F14

3. Pálfy Eszter - CS TranSilva Cluj

F16

1. Görög Gyöngyi - CS TranSilva Cluj



Câștigătoari categoriilor M16 și F16, locului 1 pentru / Foto: monitorulcj.ro



F40

2. Szöcs Luciana - Watch Out Cluj

F45

2. László Katalin Herta - CS Compas Cluj



Învingătorii categoriilor M 40 și F40, sportiva clujeancă pe locul 2 / Foto: monitorulcj.ro

F40

2. Boér Boglár - Pro Orientare

F75

1. Simon Krisztina - CS Compas Cluj



Medaliații categoriilor M55 și F55, clujeanca noastră pe locul 2 / Foto: monitorulcj.ro



Open

1. Szöcs Zoltán - Watch Out Cluj

3. Langviser Erzsébet - sportiv nelegitimat

OpenT

1. Daniel Chira - sportiv nelegitimat

2. Zsoldos Attila - CS Compas Cluj



Festivitatea de premiere a încheiat încă o ediție a Cupei Busola de Aur, clasamentul și rezultatele obținute de sportivi la cele două zile de concurs îl puteți vedea www.orienteering.ro.



Următoarea competiţie majoră de Orientare în Alergare la care vor participa clujenii orientariști, va fi Campionatul Național de Semimaraton și Sprint Urban, et. I, competiţii ce se vor desfăşura la între 1-2 aprilie în Orașul Victoria, judeţul Brașov.



Până atunci însă, Asociaţia Judeţeană de Orientare Cluj, Asociația Pro Orientare, C.S. Compass Cluj şi C.S. TranSilva Cluj, cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai și a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, vă invită la concursul „Ziua Orientării pentru Toți” - Etapa de primăvară 2023, vineri, 31 martie, începând cu ora 15, în Parcul Iuliu Hațieganu (fostul Parc Babeș).

Concursul este destinat în primul rând elevilor de toate vârstele, dar și studenţilor, profesorilor și părinților acestora, toți cei care doresc să facă cunoștință cu acest frumos sport al minții și al trupului.