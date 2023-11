Mihai Silvășan, înaintea meciului contra Gran Canaria din EuroCup: „Nu ne temem de ei”

U-BT întâlnește Gran Canaria, nimeni alta decât campioana en-titre a BKT EuroCup. Partida este programată marți, 21 noiembrie, cu începere de la ora 19:00, la BTarena.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj-Napoca/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

La Cluj-Napoca sosește o grupare de tradiție din EuroCup. Spaniolii au cucerit trofeul în sezonul trecut în dauna celor de la Turk Telekom și puteau participa în Euroligă, dar au refuzat acest lucru. Drept urmare, formația antrenată de slovenul Jaka Lakovič are obiective mari și în actuala stagiune, una începută fără greșeală.

Gran Canaria are 7 victorii din tot atâtea posibile, învingând-o ultima dată pe Slask Wroclaw cu 81-77. De asemenea, formația din Las Palmas vine cu moralul ridicat, printr-un rezultat pozitiv obținut în fața Zaragozei, în Liga ACB. Cei mai buni marcatori ai galben-albaștrilor au fost Grussino și Slaughter, cu câte 16 puncte fiecare.

De menționat faptul că Nico Grussino a suferit o accidentare în jocul cu Zaragoza și nu a efectuat deplasarea spre Cluj-Napoca. Mai mult, Gran Canaria a pierdut ultima dată acum o lună, în campionat, cu Murcia. În Liga ACB, viitorii noștri adversari se află pe locul 8, cu un bilanț de 6 rezultate pozitive și 4 eșecuri.

Până acum, cel mai bun marcator al celor de la Gran Canaria în EuroCup este Nico Grussino, care are medii de 11.1 puncte, 3.3 pase decisive și 2.1 recuperări. Distribuția minutelor este echilibrată, astfel că Miquel Salvo, A.J. Slaughter și Ben Lammers au cifre asemănătoare cu ale argentinianului.

Pe de altă parte, Gran Canaria este a doua grupare din EuroCup la numărul de pase decisive, jucătorii insulari având o medie de 22.6 pase decisive. În schimb, defensiva rămâne unul dintre punctele tari pentru U-Banca Transilvania, alături de forța în spațiul de trei secunde. Clujenii sunt pe doi în topul recuperărilor, cu o medie de 39.1 mingi culese de sub panou.

U-Banca Transilvania o înfruntă în premieră pe Gran Canaria, dar a mai învins nume importante din baschetul spaniol, precum Unicaja Malaga în Basketball Champions League, respectiv Joventut Badalona în EuroCup.

Silvășan: „Vrem să jucăm un baschet de calitate”

„Urmează al optulea meci în EuroCup. Suntem într-o situație bună până acum, avem șansa să ne luptăm pentru locul întâi. Din punctul nostru de vedere, nu vrem să facem un eveniment extraordinar din acest meci. Vrem să tratăm jocul ca pe oricare din această competiție, chiar dacă jucăm cu campioana, o echipă provenită din cea mai puternică ligă a Europei. Vrem să jucăm un baschet de calitate, să etalăm o apărare agresivă, în așa fel încât să facem viață grea echipei adverse la fiecare posesie. Dacă vorbim de calitățile lor, au o formație competitivă, cu foarte mulți jucători de valoare. Deși le lipsesc doi dintre oamenii de bază, au extrem de multe arme. În general, ei joacă în 12 jucători. Majoritatea baschetbaliștilor au cel puțin 10 minute de joc, deci cu siguranță se vor baza pe o rotație lungă. Suntem pregătiți, nu avem probleme cu accidentările, chiar dacă ne-am speriat după partida de la Brașov. Toată lumea e aptă și dornică să evolueze! Evident că e cel mai greu meci, nu doar din punct de vedere al clasamentului, ci și din prisma evoluției avute de Gran Canaria. Și-au păstrat oamenii de bază și antrenorul, deci vom juca împotriva celei mai bune echipe din grupă și probabil din EuroCup. Nu ne temem de ei, suntem motivați și vrem victoria. Cu altceva nu vom fi mulțumiți! Așteptăm o sală plină și suntem extrem de mulțumiți pentru felul cum am fost susținuți până acum. Contează prezența fanilor la fiecare meci, e o motivație în plus pentru toată lumea și sunt al șaselea jucător pentru noi. Am adus nume mari aici datorită faptului că jucăm în EuroCup. Ne bucurăm că suntem aici și că putem să le oferim spectatorilor meciuri cu asemenea echipe. Suntem în a doua competiție europeană și sperăm să rămânem cât mai mult timp aici”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: