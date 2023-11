U-BT a obținut a șasea victorie în EuroCup. Silvășan: „Sunt mai încântat de felul cum am jucat, decât de rezultatul în sine”

U-Banca Transilvania a predat o lecție de baschet miercuri seara și a depășit-o într-o manieră autoritară pe Dolomiti Energia Trento. A fost 98-60 pentru baschetbaliștii lui Mihai Silvășan.

Patrick Richard, căpitanul echipei U-BT Cluj-Napoca/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a surclasat echipa italiană Dolomiti Energia Trento cu scorul de 98-60 (34-14, 11-19, 26-8, 27-19), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.



Campioana României a reuşit a şasea sa victorie în şapte etape, cea mai clară de până acum.

Jucătorii au înțeles ceea ce le-a transmis antrenorul în repetate rânduri. Ba mai mult, discursul lui Mihai Silvășan la conferințele de presă s-a rezumat la abordarea cu maximă intensitate a fiecărui meci, fără a stabili planuri de viitor. Cu alte cuvinte, baschetbaliștii trebuie să intre pe teren cu motivație maximă și să își copleșească oponenții prin energie. Așa s-a întâmplat și la Trento, unde U-Banca Transilvania a debutat cu dreptul în meci, conducând cu 0-8.

D.J. Seeley a turnat plumb în picioarele italienilor prin reușitele sale de la mare distanță. Americanul a totalizat rapid trei coșuri de trei puncte, iar Guzman i-a desprins mai târziu la 4-14. Am impresionat din spatele semicercului, întrucât clujenii au marcat șase triple și au condus cu 34-14 la finalul primului sfert.

Dolomiti Energia Trento a încercat să revină, dar nu s-a putut apropia la mai mult de 12 puncte. Richard și compania au excelat în tranziție ofensivă, distribuind eficient mingea. Practic, aproape de fiecare dată au găsit omul liber, astfel că au ieșit la rampă Seeley, Jones și Guzman. În plus, Karel a contribuit și sub panou, unde s-a luptat cu succes să recupereze mingi. Drept dovadă, pe parcursul actului trei, cubanezul a realizat double-double, alături de un capac de senzație. Ulterior, Seeley i-a distanțat pe clujeni la 41-76. Am făcut și spectacol, Măciucă angajându-l pe Mejeris, care a zguduit panoul cu un slam-dunk, 49-80.

Săptămâna viitoare U-BT vor derby-ul cu liderii Gran Canaria.

Mihai Silvășan: „Sunt mai încântat de felul cum am jucat, decât de rezultatul în sine”

„Evident, sunt extrem de mulțumit de rezultat. Probabil că sunt mai încântat de felul cum am jucat, decât de rezultatul în sine. De la început am avut atitudinea potrivită. Am avut un scop clar și ne-am impus în mod evident. Sunt mulțumit de felul cum au abordat băieții repriza secundă. Au existat anumite momente proaste în sfertul doi, dar am reușit să rezistăm. Mă bucură modul cum ne-am luptat, am izbutit aproape 50 de recuperări, o cifră enormă pentru o partidă în EuroCup. Sunt mândru de băieți și trebuie să mergem mai departe. Este doar un meci câștigat, nu suntem nici măcar la jumătatea sezonului. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim și să luăm fiecare antrenament și fiecare meci pe rând. Le mulțumim din suflet fanilor, ne-au susținut puternic, ca la fiecare meci din EuroCup atât de acasă, cât și din deplasare. Nu cred că a fost vreun meci în deplasare fără suporteri veniți de la Cluj. Ne încurajează și avem un motiv în plus pentru a evolua bine și a da totul pe teren”, a transmis Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Clasament EuroCup

1. Dreamland Gran Canaria 6 victorii-0 înfrângeri

2. U-BT Cluj-Napoca 6-1

3. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 5-2

4. ratiopharm Ulm 5-2

5. Aris Midea Salonic 3-4

6. 7bet-Lietkabelis Panevezys 3-4

7. Dolomiti Energia Trento 3-4

8. Buducnost VOLI Podgorica 2-5

9. Turk Telekom Ankara 1-6

10. Slask Wroclaw 0-6

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: