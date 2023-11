U-BT, 7 victorii în campionat. S-a impus fără probleme în fața Lagunei București

U-Banca Transilvania a ajuns la șapte victorii în campionat, după ce a depășit-o într-o manieră autoritară pe Laguna Sharks București.

U-Banca Transilvania a ajuns la șapte victorii în campionat, după ce a depășit-o într-o manieră autoritară pe Laguna Sharks București/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania a ajuns la șapte victorii în campionat, după ce a depășit-o într-o manieră autoritară pe Laguna Sharks București. A fost 100-67 pentru U-BT, care se pregătesc acum pentru deplasarea în Italia, la Trento.

Era evident faptul că ardelenii porneau cu prima șansă, astfel că provocarea a reprezentat-o menținerea unui nivel ridicat al intensității. Trupa lui Mihai Silvășan a plimbat eficient mingea, mingea ajungând de fiecare dată la omul liber. Drept urmare, am condus cu 19-5, apoi am încheiat sfertul cu 31 de puncte marcate.

Alb-negrii au contabilizat inclusiv un parțial de 16-0, care a dus scorul la 66-33. Mihai Silvășan și-a permis să ruleze întreg lotul, ocazie pentru tinerii jucători să se remarce. David Lăpuște a luat mai multe acțiuni pe cont propriu și a stabilit un record personal de puncte marcate. Cu acțiuni individuale s-au evidențiat și Eduard Roschnafsky sau David Fîntînă, în vreme ce Alexis Petric a izbutit primul său punct într-un joc oficial. Coșul lui Alexis a ridicat sala, precum și banca de rezerve.

„Ne așteptam să fie un meci de genul acesta, în care să jucăm noi, cei tineri. Tocmai de aceea am fost foarte motivați și de abia așteptam să arătăm ce putem pe teren. Vă dați seama că m-am simțit bine, nu puteam să am alte sentimente. Asta face parte din planul meu de viitor, să joc din ce în ce mai bine și să câștig încrederea antrenorului. E o atmosferă genială, iubesc să fiu aici, iubesc fanii și atmosfera din club. Sper ca suporterii să vină în număr tot mai mare! Avem colegi experimentați, mai ales Stipe și Patrick Richard, care sunt colegii mei de patru ani deja. Apreciez foarte mult că ne ajută și încerc să învăț de la fiecare, pentru a-mi dezvolta jocul la cel mai înalt nivel. Progresul meu se datorează antrenorului Mihai Silvășan, care îmi acordă tot mai multă încredere. În plus, am înțeles ce vrea el de la mine și știu că este important să rămân concentrat, să îmi fac treaba”, a declarat David Lăpuște, jucător U-BT Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: