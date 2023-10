U-BT Cluj-Napoca, victorie în fața lui CSM Târgu Jiu. Clujenii domină în Grupa A.

U-BT Cluj-Napoca a obţinut victorie clară, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca a obţinut victorie clară, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet masculin/ Foto: U-BT Cluj - Napoca

U-Banca Transilvania și-a respectat statutul în meciul de sâmbătă seara cu CSM Târgu Jiu. Formația condusă de Mihai Silvășan s-a impus la 39 de puncte, 112-73, și a bifat o nouă victorie, continuând să domine Grupa A.

Campioana U-BT Cluj-Napoca a trecut de CSM Târgu Jiu cu 112-73, condusă de Jarell Alexander Eddie, 23 puncte, 4 recuperări, 4 pase decisive, Emanuel Căţe, 22 p, 5 rec, 3 pd, şi Mihai Marius Măciucă, 16 p, 7 rec, 3 pd.

A fost o chestiune de timp până când Richard și compania și-au impus ritmul în fața gorjenilor. Pe de altă parte, oaspeții au ieșit la rampă cu puncte prin Dupree și Huggard, profitând de faptul că U-BT Cluj nu a intrat tare în meci. Primul sfert s-a încheiat la scorul de 24-15, iar tabela a indicat la pauză 50-43.

Baschetbaliștii de la U-BT au impresionat la revenirea de la cabine. Clujenii au dominat la toate capitolele și a plimbat mingea într-o manieră impresionantă. Drept dovadă, au pus umărul la un parțial senzațional de 29-0, CSM Târgu Jiu cedând lupta. Mihai Silvășan a utilizat întreg lotul și s-au remarcat Emi Cățe, Jarell Eddie sau Mihai Măciucă.

„Ei s-au ținut aproape la început din cauza atitudinii noastre, probabil. Am lăsat 10 recuperări ofensive, am vrut să avem o mentalitate bună, așa cum a fost în repriza a doua. Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni și că am dat minute la toată lumea. Pe Seeley am preferat să îl odihnesc, la fel și pe Stipanović, lăsat în afara lotului azi. Nu întâmpinăm probleme medicale și ne pregătim pentru deplasarea de la Salonic. Trebuie să fim pregătiți să mergem acolo cu toate forțele. S-a încheiat și campania de conștientizare a luptei împotriva cancerului la sân. De trei ani ne-am alăturat acestui demers frumos, susținem toate femeile în această luptă. Apreciem această oportunitate!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Clasamentul Grupei A

1. U-BT Cluj-Napoca 10 puncte (5 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 10 (6)

3. CS Dinamo Bucureşti 8 (5)

4. CS Rapid Bucureşti 7 (4)

5. SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timişoara 7 (5)

6. CSM Târgu Jiu 7 (5)

7. CSO Voluntari 6 (4)

8. CSM Galaţi 6 (5)

9. ABC Laguna Bucureşti 5 (5)



Clasamentul Grupei B

1. FC Argeş Piteşti 11 (6)

2. CSM CSU Oradea 9 (5)

3. CSM Constanţa 8 (5)

4. CS Vâlcea 7 (5)

5. CSM Târgu Mureş 7 (5)

6. CSM Baschet Petrolul Ploieşti 7 (5)

7. BC CSU Sibiu 7 (4)

8. CSM 2007 Focşani 4 (4)

9. SCM „U” Craiova 3 (3)

