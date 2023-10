U-BT Cluj a suferit primul eșec din EuroCup. Silvășan: „Ne-au lipsit efortul și spiritul de luptă”

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, în etapa a treia din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, cu scorul de 92-88 (31-22, 24-16, 11-18, 26-32), marţi seara, în etapa a treia din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut o primă repriză slabă şi la pauză scorul era de 55-40 pentru francezi. „U” a început o cursă de urmărire, s-a apropiat la două puncte (85-87), când mai erau 24 de secunde, dar nu a reuşit să întoarcă scorul.

Dennis Seeley a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 22 de puncte, 3 recuperări, Emanuel Căţe a contribuit cu 11 p, 4 rec, Adam Mokoka a adăugat 11 p, 3 rec, 3 pase decisive, iar Jarell Eddie, 12 p, 5 rec.

Bryce Brown a fost MVP-ul gazdelor, cu 25 de puncte, Isiaha Mike a reuşit 15 p, 3 rec, Jeremy Morgan, 15 p, 3 pd, Zaccharie Risacher, 11 p, 5 rec. Pentru „U” a fost prima înfrângere din acest sezon european, după două victorii spectaculoase în primele meciuri. În alte meciuri jucate marţi, Buducnost VOLI Podgorica a învins-o pe Slask Wroclaw cu 103-89, iar ratiopharm Ulm a trecut de 7bet-Lietkabelis Panevezys cu 99-74.

Miercuri se vor juca partidele Aris Midea Salonic - Turk Telekom Ankara şi Dolomiti Energia Trento - Dreamland Gran Canaria. „U” va juca următorul meci pe teren propriu, în data de 25 octombrie, cu game Buducnost VOLI Podgorica.

„Ne-au lipsit efortul și spiritul de luptă în primele 20 de minute. Totuși, sunt mulțumit de felul cum ne-am luptat în a doua repriză. Am înțeles că nu trebuie să renunțăm, dar din păcate greșelile te costă la acest nivel. Am primit 55 de puncte în prima repriză și e greu să întorci un meci în asemenea condiții, împotriva unei echipe precum JL Bourg. Trebuie să fim constanți și să jucăm cu atitudinea corectă timp de 40 de minute. Am încercat să profităm de absența lor de sub panou, dar nu e ușor să joci împotriva unor baschetbaliști polivalenți, așa cum sunt cei de la JL Bourg. Trebuie să recunoaștem faptul că și la noi a lipsit Mareks Mejeris, care putea fi extrem de important într-o astfel de partidă. Îi felicit pe cei de la Bourg și le doresc succes. Referitor la Adam Mokoka, l-am transferat în primul rând pentru caracterul lui. Vrea să progreseze în Europa, după ce a încercat să se afirme în NBA și în G-League. Noi voiam un baschetbalist atletic, care să poată evolua pe pozițiile 1-2. Se apără foarte bine, dar încă este nou în lotul nostru. Ne-a ajutat mult până acum și sunt convins că va face la fel în continuare”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg en Bresse 3 victorii - 0 înfrângeri

2. Dreamland Gran Canaria 2-0

3. Buducnost VOLI Podgorica 2-1

4. U-BT Cluj-Napoca 2-1

5. ratiopharm Ulm 2-1

6. Turk Telekom Ankara 1-1

7. 7bet-Lietkabelis Panevezys 1-2

8. Dolomiti Energia Trento 0-2

9. Aris Midea Salonic 0-2

10. Slask Wroclaw 0-3

