U-BT Cluj, victorie dramatică în EuroCup. Silvășan: „Am evoluat prost”

U-BT Cluj-Napoca a învins dramatic echipa poloneză Slask Wroclaw, miercuri, în deplasare, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a învins dramatic echipa poloneză Slask Wroclaw, miercuri, în deplasare, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a învins dramatic echipa poloneză Slask Wroclaw, cu scorul de 70-67 (15-21, 18-15, 15-20, 22-11), miercuri, în deplasare, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a reuşit o revenire spectaculoasă în ultimul sfert şi a obţinut a doua sa victorie în tot atâtea meciuri.

Cu un minut şi 52 de secunde înainte de final, Slask conducea cu 67-60, dar până la final nu a mai marcat niciun punct, iar „U” a reuşit zece puncte consecutive. Dennis Seeley, cu 24 puncte, 5 recuperări, a fost MVP-ul clujenilor. Andrija Stipanovic a adăugat 14 p, 3 rec, iar Bryce Jones jr a contribuit cu 10 p, 8 rec, 6 pase decisive.

De la gazde s-au remarcat Jakub Niziol, cu 18 puncte, 6 rec, 4 pd, şi Daniel Golebiowski, 10 p. În alte meciuri din grupă, marţi, 7bet-Lietkabelis Panevezys a dispus de Aris Midea Salonic cu 84-74, Mincidelice JL Bourg-en-Bresse a trecut de Dolomiti Energia Trento cu 79-72, în deplasare.

Miercuri, Turk Telekom Ankara a învins-o pe Buducnost VOLI Podgorica cu 79-77. În alt meci, campioana en titre, Dreamland Gran Canaria, o înfruntă pe ratiopharm Ulm.

Pe 17 octombrie, „U” va juca în etapa a treia cu Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, în deplasare.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg en Bresse 2 victorii - 0 înfrângeri

2. U-BT Cluj-Napoca 2-0

3. Dreamland Gran Canaria 1-0

4. ratiopharm Ulm 1-0

5. Buducnost VOLI Podgorica 1-1

6. 7bet-Lietkabelis Panevezys 1-1

7. Turk Telekom Ankara 1-1

8. Dolomiti Energia Trento 0-2

9. Slask Wroclaw 0-2

10. Aris Midea Salonic 0-2

„Sunt extrem de fericit pentru această victorie, deși nu sunt mulțumit de felul cum am jucat. Am evoluat prost atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv. Pe de altă parte, am arătat caracter și nu am cedat în nicio clipă. Din fericire, mai mulți jucători au ieșit la rampă pe final și am obținut o victorie care ne bucură foarte mult”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: