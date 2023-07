Toni Petrea a obținut prima victorie pe banca lui „U” Cluj! 4-3 cu U Craiova 1948. Mititelu: „E o nenorocire”

„U” Cluj a învins-o cu 4-3 pe U Craiova 1948, după un meci cu multe răsturnări de situație.

Universitatea Cluj s-a impus prin dublele lui Dan Nistor (37, 69 - penalty) şi Alexandru Chipciu (80, 86). Foto: FC Universitatea Cluj

Toni Petrea, antrenorul ardelenilor, a remarcat revenirea echipei sale de la 1-2 și 2-3, dar a transmis că e nemulțumit de jocul defensiv al lui „U” Cluj.

„Un meci greu, pe margine e foarte dificil să trăiești asemenea momente. Am făcut prea multe greșeli, le-am permis să ia inițiativa, dar e important că am revenit, îi felicit pe jucători pentru revenire. Mă bucur că am revenit, cred că asta vor să vadă și suporterii noștri, cum ne ridicăm când suntem jos. E o victorie de moral, dar avem multe lucruri de rezolvat. Am primit șase goluri în două etape, avem de rezolvat lucruri pe faza de apărare. Nu avem voie să primim atâtea goluri. Sunt lucruri pe care trebuie să le analizăm și să le îmbunătățim. Nu joacă numele, nu contează că unii au sute de meciuri, campionate și trofee câștigate, important e ce e pe teren. Fără muncă și disciplină, nu se poate. Poate că avem cea mai experimentată echipă, dar nu joacă numele pe teren. Trebuie să muncim”, a declarat Toni Petrea.

A fost prima victorie a lui Toni Petrea la „U” Cluj, după 1-1 cu Petrolul și 0-3 cu Rapid.

Mititelu: „E o nenorocire”

Adrian Mititelu (55 de ani) este mai mult decât surprins de faptul că U Craiova 1948 nu a obținut niciun punct din primele trei etape.

Omul de afaceri nu înțelege cum echipa sa a ratat victoria cu „U” Cluj, 3-4, deși a condus cu 2-1 și cu 3-2, și a catalogat rezultatul drept o „nenorocire”.

„Cel mai nebun meci pentru neutri și cel mai rău pentru noi. Nu-mi vine să cred că a fost scenariul de astăzi. Eram foarte optimist, nici nu concepeam să nu câștigăm, dar s-a întâmplat nenorocirea. E un început de campionat pe care nu l-am anticipat nici în cele mai negre scenarii. Nu că mă îngrijorează, mi-a tăiat toate aripile. E și programul foarte greu. Eu nici acum nu accept că am pierdut meciul ăsta. Am întors, eram convins că vom bate la două-trei goluri diferență. Avem o apărare cu mari probleme, suntem prea naivi, jucăm prea deschis”, a declarat Adrian Mititelu, după 3-4 cu „U” Cluj.

