Înfrângere dureroasă pentru clujeni. „U” Cluj – Rapid București, 0-3.

Universitatea Cluj a pierdut cu scor 0-3 în fața giuleștenilor, în meciul din etapa a doua a Superligii.

Universitatea Cluj - 0-3 - Rapid București/Foto: FC Universitatea Cluj Facebook.com

Rapid Bucureşti a învins-o pe Universitatea Cluj la scor de forfait, 3-0 (1-0), duminică seara, în deplasare, la Mediaş, într-un meci din etapa a 2-a a Superligii de fotbal.

FC Universitatea Cluj - FC Rapid Bucureşti 0-3 (0-1), Stadion Gaz Metan - Mediaş.

Rapid a deschis scorul prin atacantul croat Marko Dugandzic (45), al cărui şut a fost deviat nefericit de Radoslav Dimitrov.

Oaspeţii şi-au majorat avantajul prin autogolul lui Bogdan Vătăjelu (62), care a reluat mingea în propria poartă, în încercarea de a degaja centrarea lui Alexandru Albu.

Francezul Jayson Papeau (72) a închis tabela, după ce apărarea clujeană nu a reuşit să respingă o centrare.

Aceasta este prima victorie pentru Rapid în noul sezon, sub comanda antrenorului Cristiano Bergodi.

„Șepcile roșii” rămân cu un singur punct în clasament.

„Suntem supărați! Am început mai echilibrat meciul, dar per ansamblu am fost slabi. Trebuie să muncim mai mult!”, a declarat, la încheierea partidei, fundașul Bogdan Mitrea.

Au marcat: Marko Dugandzic (45), Bogdan Vătăjelu (62, autogol), Jayson Papeau (72).

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Robert Avram (Piteşti)

Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: