Dan Petrescu nu mai are speranțe pentru returul cu Lazio: „La fotbal nu se știe, poate prindem o zi bună și ei o zi slabă”

Dan Petrescu a fost mulțumit de prestația CFR-ului în victoria cu FC Argeș, dar nu are mai așteptări de la returul cu Lazio, din șaisprezecimile Conference League.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj/ FOTO: cfrclujofficial/ Instagram

CFR Cluj a oprit seria de eșecuri. Clujenii au pierdut în campionat cu FCSB și Craiova și în Conference League cu Lazio, dar au ieșit din această pasă proastă câștigând pe teren propriu contra celor de la FC Argeș, scor 3-1.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a fost foarte mulțumit de victoria contra echipei FC Argeș, însă este cu gândul la partida retur cu Lazio și a avut un nou mesaj pentru critici.

„Prima repriză foarte bună, trebuia să dăm trei sau patru goluri. Am reușit să dăm patru goluri azi, însă unul în propria poartă. Nu am ce să-i reproșez lui Kollinger. Am văzut că Immobile i-a dat două goluri lui Salernitana, care are buget de 150 de milioane de euro.

Milinkovic-Savic valorează 100 de milioane de euro, despre ce vorbim? Immobile ar costa acum 150 de milioane de euro. Poate să dea gol oricând, de oriunde. Am văzut că l-a scos azi, cred că joacă și la retur. Știți câți bani a cheltuit Salernitana pe transferuri? 60 de milioane de euro. O să încercăm, o să dăm totul.

La fotbal nu se știe, poate prindem o zi bună și ei o zi slabă. Toată lumea așteaptă să ne calificăm. Când ne-a eliminat Sevilla după două toată lumea era supărată. M-am obișnuit cu aceste presiune care vin de afară. De aia rezist de 5 ani aici”, a spus Dan Petrescu.

Meciul de retur între CFR Cluj și Lazio va avea loc, joi, 23 februarie.

