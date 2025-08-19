Încă opt stații pentru măsurarea calității aerului din Cluj-Napoca. Unde sunt amplasate?

Municipiul Cluj-Napoca are încă opt stații de monitorizare a calității aerului. În total, în oraș sunt 24 astfel de stații.

Cluj-Napoca are încă 8 stații care măsoară calitatea aerului | Foto: Facebook, Emil Boc

Primăria a amplasat 8 noi stații de monitorizare a calității aerului, la școlile din oraș. În total, avem 24 de unități care măsoară calitatea aerului în municipiul Cluj-Napoca. Cele 8 stații au fost amplasate la 7 şcoli şi respectiv la Primăria de pe Moţilor.

8 stații noi de măsurare a calității aerului din Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a transmis că o bună calitatea a aerului este importantă pentru noi țoți.

„Aerul pe care îl respirăm ne privește pe toți. De aceea îi măsurăm calitatea zi de zi în timp real. Tocmai am finalizat instalarea și amplasarea a încă opt noi stații automate cu senzori pentru monitorizarea calității aerului în Cluj-Napoca. Contează să măsurăm calitatea aerului pentru că înseamnă sănătate pentru noi toți. Un aer curat înseamnă să știm exact unde să intervenim când apar probleme”, a transmis Emil Boc, primarul muncipiului Cluj-Napoca, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Vor fi monitorizați indicatori importanți precum:

monoxid de carbon (CO)

dioxid de azot (NO2)

ozon (O3)

particule în suspensie (PM1, PM2.5 și PM10)

temperatură

umiditate

presiune

Unde sunt amplasate cele opt stații noi care monitorizează calitatea aerului din Cluj-Napoca

Locațiile celor opt stați noi sunt următoarele:

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” - str. Maramureșului, nr. 151 Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” - str. Grădinarilor, nr 1 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (primar și gimnaziu) - str. Zorilor, nr. 27 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” - str. Al. Vlahuță, nr. 12 Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” - str. Grigore Alexandrescu, nr. 16 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (liceu) - Calea Turzii, nr. 140 -142 Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” - str. Avram Iancu, nr. 33 Primăria Cluj-Napoca - Str. Moților nr. 3

Datele sunt transmise în timp real și pot fi vizualizate online, prin accesarea site-ului primăriei municipiului Cluj-Napoca, la Secțiunea Mediu - Calitatea aerului - Măsurarea calității aerului: https://primariaclujnapoca.ro/masurarea-calitatii-aerului/.

Platforma este disponibilă pentru oricine și pe lângă datele în timp real oferă date istorice, care pot fi descărcate.

