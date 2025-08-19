Malurile râului Someș, readuse la viață pentru clujeni în cadrul proiectului RIVUS de peste 500 mil. de euro

Proiectul RIVUS de regenerare urbană în valoare de peste 500 de milioane de euro prioritizează revitalizarea relației Cluj-Napoca - Râul Someș. Astfel, cetățenii vor avea acces la mai facil la malurile Someșului după ce această legătură a fost întreruptă de activitatea industrială.

Randare proiect RIVUS de reconversie urbană în Cluj-Napoca | Foto: Randare RIVUS

Într-o perspectivă de tranziție către durabilitate, procesele de regenerare urbană, cu refacerea cursurilor de apă, vizează îmbunătățirea principiilor de coabitare, adaptabilitate, simbioză și reziliență. În Europa, refacerea relației oraș – râu se întâlnește atât în marile metropole, cât și în municipalități mai mici, scopul fiind același, ameliorarea calității vieții urbane, cu atât mai mult cu cât este dovedit științific că apa stimulează starea de bine.

Acest lucru ce va întâmpla și în Cluj-Napoca în viitorul foarte apropiat.

Proiectul RIVUS de regenerare urbană din Cluj-Napoca în valoare de peste 500 milioane de euro prioritizează revitalizarea relației orașului cu Someșul.

Malurile Someșului, readuse la viață pentru cetățeni în proiectul RIVUS de peste 500 milioane de euro

La Cluj-Napoca, un nou proiect de regenerare urbană - RIVUS, o investiție de peste 500 de milioane de euro propusă de IULIUS și Atterbury Europe, are în centru revitalizarea relației orașului cu Someșul, ale cărui maluri vor deveni accesibile locuitorilor, după decenii în care, în zona platformei Carbochim, această legătură naturală a fost întreruptă de activitatea industrială.

Astăzi, mai mult ca oricând, refacerea echilibrului oraș - râu este o abordare tot mai prezentă în planurile arhitecților datorită beneficiilor multiple asupra calității vieții și biodiversității.

Proiect RIVUS de reconversie urbană la Cluj-Napoca | Foto: Randare RIVUS

Peste tot în lume sunt căutate soluții de reocupare a malurilor prin proiecte ambițioase, care duc regenerarea urbană la un nou nivel.

În cazul municipiului Cluj-Napoca, oraș care este considerat cel mai atractiv oraș din România, municipalitatea are o strategie de dezvoltare a culoarului verde - albastru, prin care râul Someș este integrat în viața urbană.

Grădina RIVUS Cluj, o prelungire a malului Someșului

În acest context, planurile IULIUS de a accesibiliza în premieră malul Someșului se înscriu în strategia publică. RIVUS este gândit cu o puternică amprentă verde, de 5,2 hectare din totalul de 14 hectare ale proiectului, de aceea grădina este gândită ca o prelungire a malului Someșului și va include infrastructură care va încuraja experiențe diverse, cu focus pe sport și relaxare.

Grădina RIVUS va ocupa peste 30% din suprafața proiectului, va include 700 de arbori maturi și peste 100.000 de plante decorative, toate atent selecționate pentru a susține biodiversitatea locală și pentru a crea un microclimat plăcut pe tot parcursul anului. Printre aceștia se numără și aproape 100 de arbori care au fost salvați de pe platforma industrială. Astfel, o adevărată pădure verde se dezvoltă în pepiniera găzduită de USAMV Cluj, așteptând să fie transplantată la RIVUS.

Parcul creat de la zero va crea un „scut” verde pentru oraș, împreună cu parcurile publice Armătura și Feroviarilor existente de-a lungul Someșului. În viziunea arhitecților neerlandezi de la UNStudio, renumiți pentru abordarea lor sustenabilă, natura va fi omniprezentă la RIVUS pentru că fațade înierbate și acoperișuri verzi vor completa țesutul natural de la sol.

Spații verzi, centru de arte performative, zone de entertainment

RIVUS va fi și proiectul mixed-use cu cea mai mare diversitate funcțională din România. Acesta va include cea mai mare suprafață de retail din țară, singurul centru de arte performative într-un proiect de acest tip- Rivus Live Arts, dar și multe zone de divertisment.

Proiectul include o serie de caracteristici durabile pentru a îndeplini cerințele LEED Platinum și ale taxonomiei europene (care include și reglementările NZEB), cum ar fi acoperișuri verzi, panouri fotovoltaice, colectarea și reutilizarea apei de ploaie, sisteme eficiente din punct de vedere energetic și utilizarea circulară de materiale. Atingerea unui nou nivel de sustenabilitate este obiectivul proiectului gândit să îmbunătățească stilul de viață al clujenilor. RIVUS este și despre sustenabilitate socială, propunând spații care facilitează socializarea, accesul la facilități culturale, artistice, de entertainment și la activăți sportive și de agrement, care susțin un stil de viață echilibrat.

„Viziunea pentru Cluj-Napoca a proiectului RIVUS are la bază ideea creării unui nou stil de viață, mai sustenabil, mai centrat pe oameni și orientat către viitor. Este un proiect care prioritizează sustenabilitatea, incluziunea și care creează un standard de viață urbană armonioasă. Deschiderea accesului comunității către Someș va crea experiențe noi, valoroase, care credem că vor face din RIVUS o destinație favorită”, a spus Sorin Guttman, Managerul proiectului RIVUS.

Work-live-play lângă fluviile Europei

Cluj-Napoca este unul dintre orașele europene care se va alinia tendințelor europene în ceea ce privește revitalizarea râurilor urbane, odată cu dezvoltarea RIVUS. Ca exemple, mai avem vechile docuri din Dublin, care au fost transformate într-un proiect vibrant – Dublin Docklands, cu birouri moderne, locuințe, zone comerciale și promenadă pe malul râului Liffey, devenit un spațiu pentru întreaga comunitate. Un alt caz este al celebrei arhitecte Zaha Hadid, ce a transformat un dig într-un spațiu urban spectaculos, la Hamburg. Acesta include o promenadă fluidă – Niederhafen -, în trepte, deschisă spre fluviul Elba, cu piste pentru biciclete și puncte de belvedere. Și la Lyon a fost creat unul dintre cele mai frumoase cartiere, care îmbrățișează conceptul work-live-play. La Confluence se află în inima Lyonului, la confluența râurilor Rhône și Saone a avut mai multe faze de dezvoltare, de-a lungul a 20 de ani. Acesta este un proiect mixed-use, locuințe și birouri cu arhitectură sustenabilă, mult spațiu verde și infrastructură orientată spre locuitori, în care mașinile sunt cvasi-inutile.

Conceptul Blue Mind și sănătatea oamenilor

Refacerea conexiunii locuitorilor cu apa are efecte benefice importante asupra sănătății, potrivit experților. Dr. Wallace J. Nichols, biolog marin din SUA, a explorat de-a lungul vieții legătura dintre well-beingul emoțional și apă și a definit conceptul Blue Mind, pentru a descrie o stare meditativă declanșată de apropierea de apă, asociată cu reducerea stresului și îmbunătățirea clarității mentale. Locuirea în apropierea apei poate reduce semnificativ stresul, spori fericirea și îmbunătăți starea generală de bine, după cum rezultă din numeroase studii științifice, astfel că strategiile metropolelor de a restabili legătura cu râurile sunt mai necesare decât oricând.

