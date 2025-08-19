AUR va depune moțiune de cenzură împotriva pachetului II de măsuri fiscale

Partidul AUR va depune moțiune de cenzură și pentru a doilea pachet de măsuri fiscale propus de guvernul Bolojan. Anterior, formațiunie politică a depus o moțiune și pentru primul pachet de măsuri fiscale, însă nu a obținut suficiente voturi.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, afirmă că partidul său va depune moținue de cenzură împotriva pachetului II de măsuri fiscale | Foto: partidulaur.ro

Parlamentarii AUR vor semna pentru o nouă depunere a unei moțiuni de cenzură dacă Guvernul își va asuma răspunderea pe noul pachet de legi, a anunțat marți liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.



„Dacă cumva Guvernul va apela la procedura asumării de răspundere în Parlament, cu certitudine vom depune o moțiune de cenzură, sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziție să semneze alături de parlamentarii noștri. Parlamentarii noștri vor semna absolut toți depunerea unei moțiuni de cenzură pe vreuna din legile anunțate sau pe toate, nu știu ce formă va fi”, a declarat Peiu într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro.

Senator AUR: Creșterea plafonului pentru CASS, problemă pentru români

Potrivit acestuia, printre măsurile care vor afecta foarte mult clasa de mijloc din România și dezvoltarea afacerilor se numără decizia de a crește plafonul de contribuție la CASS pentru activitățile independente - categorie care nu include doar avocatura, ci și multe alte profesii din zona clasei de mijloc.

„Nu este corect nici să-i afectăm pe cei foarte săraci, nici să omorâm foarte firava clasă medie pe care o avem, totul în favoarea companiilor multinaționale”, a menționat senatorul.

