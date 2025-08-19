Thiam și-a dat acordul pentru plecarea de la „U” Cluj!

Atacantul Mamadou Thiam (30 ani) și-ar fi dat acordul pentru a juca la Al‑Muharraq SC, în Bahrain.

Thiam a mai plecat o dată cu scandal de la Cluj, în 2023 | Foto: FC Universitatea Cluj

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, atacantul senegalez ar fi ajuns la o înțelegere cu Al-Muharraq SC, primul loc în Bahrain.

Totuși, Thiam va pleca doar dacă Universitatea Cluj acceptă să îl piardă gratis. Noua sa formație nu ar fi dispusă să plătească vreo sumă de transfer, având în vedere că jucătorul a intrat în ultimul an de contract.

Vârful și-a forțat plecarea de la echipă în ultimele zile, iar pentru a fi sigur că va fi lăsat să plece, a apelat la o decizie extremă: nu s-a mai prezentat de miercuri la antrenamentele echipei și nici nu a făcut deplasarea cu echipa pentru meciul cu Farul!

A mai plecat cu scandal și în 2023!

Jucătorul se aﬂa la a doua experienţă la Cluj. A revenit la Universitatea Cluj la începutul sezonului trecut după ce inainte cu un an plecase tot cu scandal de la echipă.

Şi atunci, atacantul şi-a forţat plecarea de la echipă, ﬁind vândut în cele din urmă la Al Arabi (Kuveit) pentru 500.000 de euro.

